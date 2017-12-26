أفضل كاميرا وأقوى بطارية وأسرع أداء... تعرف على هواتف "أندرويد" الأفضل في عام 2017

وأخضع الموقع جميع هواتف "أندرويد" المتنافسة على نحو 40 اختبارا، لتحديد الأفضل في كل التصنيفات المعروضة.
وشهدت القوائم ظهور هواتف عديدة مفاجئة، وأبرزها هاتف شركة "إل جي" الكورية الجنوبية "في 30"، وهاتف شركة "وان بلس" الصينية الرائدة "وان بلس 5 تي".
وجاءت تصنيفات الهواتف على النحو التالي:
The Google Pixel 2 XL is a really impressive smartphone with an absolutely killer camera https://t.co/FUCkYlGNBz pic.twitter.com/xE3GTTM5XT— TechRadar (@techradar) December 25, 2017
أفضل كاميرا
1 — غوغل بيكسل 2 إكس إل
2- سامسونغ غلاكسي نوت 8
3- وان بلس 5 تي
4- هواوي ميت 10 برو
5- إل جي في 30
#OnePlus5 starts receiving #AndroidOreo update, will get OnePlus 5T's Face Unlock feature soonhttps://t.co/pmvtX9IGYe pic.twitter.com/mACaiViudg— Digit (@digitindia) December 26, 2017
أسرع أداء
1- وان بلس 5 تي
2- نوكيا 8
3- موتو زد 2 فورس
4- هواوي ميت 10 برو
5- بلاكبيري كي وان
These are officially the 🔟 best smartphones of 2017— Stuff.tv (@StuffTV) December 16, 2017
10) GOOGLE PIXEL 2
9) IPHONE 8 PLUS
8) SAMSUNG GALAXY NOTE 8
7) HTC U11
6) HONOR 9
5) APPLE IPHONE X
4) HUAWEI MATE 10 PRO
3) LENOVO P2
2) ONEPLUS 5T
1) SAMSUNG GALAXY S8
Full 20 here ➡ https://t.co/cwHoHIvZI7 pic.twitter.com/knl9PV6R84
أفضل شاشة عرض
1- غلاكسي نوت 8
2- هواوي ميت 10 برو
3- نوكيا 8
4- إل جي في 30
5- بيكسل 2 إكس إل
Razer Phone updated with improved camera and audio performance https://t.co/pBOKXXE5CQ pic.twitter.com/hk5WWZtict— Android Police (@AndroidPolice) December 20, 2017
أفضل صوت
1- رازار فون
2- بيكسل 2 إكس إل
3- هواوي ميت 10 برو
4- غلاكسي نوت 8
5- نوكيا 8
NEW VIDEO IS LIVE! 🔥🔥🔥— Karl Conrad (@KarlConrad) December 23, 2017
The Most Underrated Smartphone of 2017?! It’s the Huawei Mate 10 Pro
RT appreciated as we close out the year!
https://t.co/Zo8UBR2QQ6 pic.twitter.com/qapyQttVQJ
أفضل بطارية
1- هواوي ميت 10 برو
2- وان بلس 5 تي
3- موتو زد 2 فورس
4- سوني إكسبيريا إكس زد 1
5- غوغل بيكسل 2 إكس إل
Stable Version Of Android 8.0 Oreo Now Hitting LG V30 Units https://t.co/qZZymbcWwe @slideme pic.twitter.com/MwVZRPkUhG— News | SlideME (@slideme_news) December 26, 2017
الأفضل بالنسبة للمستخدمين
1- إل جي في 30
2- غلاكسي نوت 8
3- هواوي ميت 10 برو
4- غوغل بيكسل 2 إكس إل
5- وان بلس 5 تي
Nokia 8.0 Android Oreo Beta brings the new Camera app, offers new hidden features https://t.co/KQjB90Clje pic.twitter.com/iXcZKWHSK3— Garv (@Nxttech_org) December 15, 2017
أفضل هاتف في 2017
1- غلاكسي نوت 8
2- هواوي ميت 10 برو
3- وان بلس 5 تي
4- نوكيا 8
5- إل جي في 30
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