"سامسونغ" تعترف: مشكلة خطيرة في "غلاكسي نوت 8"

ويبدو أن النحس يطارد نسخة "غلاكسي نوت"، وبالأخص البطارية الخاصة به، حيث اعترفت الشركة الكورية الجنوبية بأن هاتفها " غلاكسي نوت 8 " يعاني أيضا من مشكلة في البطارية.

وكانت "سامسونغ" قد عانت من أزمة خطيرة، بسبب هاتفها "غلاكسي نوت 7"، الذي كان يعاني من مشكلة في البطارية تسببت في انفجاره، ما تسبب في خسائر مادية عديدة لمستخدميه، واضطرت الشركة إلى سحبه من الأسواق العالمية وتكبدها خسائر مادية فادحة.

وتكمن مشكلة "غلاكسي نوت 8" في أن عدد من المستخدمين، لاحظ أن البطارية الخاصة بالهاتف تنفذ بالكامل بصورة فجائية ومن دون سابق إنذار.

Some Galaxy Note 8 Units Dying After Battery Hits 0% Charge https://t.co/1WViUFGoRy pic.twitter.com/IAxbaCK0vm — Ubergizmo (@ubergizmo) December 28, 2017

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وأكدت الشركة أنها لاحظت فعلا وجود تلك المشكلة بنسبة صغيرة جدا في عدد من الهواتف، خاصة تلك التي وصلت للأسواق في الربع الأخير من عام 2017، بحسب ما نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية

وأشارت إلى أنها استلمت شكاوى المستخدمين، ووعدت باختبار الأجهزة المتضررة للوقوف على سبب المشكلة وإيجاد سبل لحلها.

وأضافت قائلة

"نحن نتعامل مع تلك المشكلة بمنتهى الجدية".