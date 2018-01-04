ضمادة تسحب السموم من الجسم...مكوناتها موجودة بكل منزل

استخدمت ضمادة السموم لأول مرة في اليابان، وتوضع هذه الضمادة أسفل القدم قبل الذهاب للنوم، وعندما تزيلها في اليوم التالي ستجد أن السموم الموجودة في جسمك خرجت، حيث سيتغير لونها.

وتقوم الضمادة بسحب المواد المسببة للألم وتنقية الدم والأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، ويمكنك شراء هذه الضمادات جاهزة أو تحضيرها من في المنزل، وفقا لموقع "صبايا ستايل".

إليك الأدوات التي تحتاجها لصنع الضمادة:

1- بصل

2- ثوم

3- ماء

4- ضمادات لاصقة

5- جوارب

قطع البصل والثوم جيداً، واغلي المياه، وضع البصل والثوم في الماء المغلي، ودعه يغلي لمدة عشر دقائق.

دع المياه تبرد لمدة 20 دقيقة، ثم ضع الخليط في منتصف الضمادة حتى تصبح رطبة.

وبعدها، ضع الضمادة على قدمك، ثم ارتدِ الجوارب وفي الصباح أزلها.