رسائل غامضة... فلكيون يخطون خطوة نحو فك اللغز الأغرب في تاريخ الإنسانية

© AP Photo/ Scott Kelly رصد إشارات ورسائل غريبة تأتي من أعماق الكون (فيديو)

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن إشارات الراديو الغاضمة، القادمة من أعماق الفضاء، باتت "أكثر كثافة".

وأشارت إلى أن الفلكيين بدأوا يخطون أول خطوة لمعرفة الحقيقة وراء تلك الإشارات والرسائل الغريبة.

وكانت صحيفة "الإندبندنت" قد نشرت تقريرا سابق، يتحدث عن رصد مجموعة من العلماء انفجارات طاقة قادمة من أعماق سحيقة في الفضاء، وأوضحوا أنها تحمل إشارات ورسائل "غريبة"، والتي تعد الظاهرة الأكثر غرابة التي تعرفها الإنسانية، بحسب الصحيفة، خاصة وأنها توحي تشبه كائنات ما تسعى لبعث رسالة ما إلى كوكب الأرض.

وترسل تلك الانفجارات الغريبة رسائل عبارة عن "موجات مغناطيسية قوية جدا ونادرة جدا"، والتي تكون أشبه بـ"الرشقات النارية" المتكررة.

ونشرت بدورها مجلة "نيتشر" الأمريكية تقريرا قالت فيه إن العلماء توصلوا إلى أن مصدر تلك الإشارات، يأتي من مصدر غير معلوم يبعد نحو 3 مليارات سنة ضوئية عن كوكب الأرض.

وأشارت الدراسة إلى موجات الراديو التي تم رصدها، هي أكبر بنحو 500 مرة أي موجات سابقة تم توثيقها.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن سارة بورك-سبولار، من جامعة "فرجينيا وست" الأمريكية: "الرصد المكثف لتلك الظاهرة سيكون بمثابة خطوة حقيقية لمعرفة كيفية نشأة الكون، وسيمكنا بصورة حقيقية من فتح أبواب عوالم جديدة من العلم والاستكشاف".

أما شامي شاترغي، الباحث البارز في جامعة "كورنيل":

"كل ما يحدث ويظهر في تلك النتائج مخيف، نحن على أعتاب اكتشاف تاريخي، يبدو أن هناك فعليا كائنات أخرى تعيش معنا في هذا الكون".