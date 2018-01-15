كيف يمكنك تشغيل حساب "واتسآب" الخاص بك على هاتفين (فيديو)

ويقدم موقع "نيوز 18" الطريقة المثلى لتفعيل حساب واحد على هاتفين في آن واحد.
وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:
— لديك هاتف مفعل عليه حساب "واتسآب" عبر التطبيق.
— افتح المتصفح الخاص بالهاتف الثاني، ثم اذهب إلى موقع "واتسآب ويب".
— افتح إعدادات المتصفح، واختر تفعيل عرض إصدار "سطح المكتب" الكامل، ليس مجرد نسخة "الهواتف الذكية".
— سيظهر لك رمز يطلق عليه رمز "الاستجابة السريعة" أو باللغة الإنجليزية " QR code".
— انتقل في ذلك الوقت، إلى الهاتف الأول، واذهب إلى تطبيق "واتسآب"، ثم انتقل إلى الخيارات، وانقر على خاصية "واتسآب ويب".
#TechTips: How to use the same WhatsApp account on two different phones at the same time https://t.co/8ykpBzw1mL pic.twitter.com/t20JFc9BFp— News18 Tech (@News18Tech) November 3, 2015
— قم بعمل مسح لرمز الاستجابة السريعة " QR code" الموجود على الهاتف الثاني عن طريق الهاتف الأول.
— يمكن بعد تلك الخطوة تشغيل "واتسآب" على الهاتفين بسهولة ومن دون أي مشاكل.
لمعرفة كيف يمكنك نقل كافة محادثات "واتسآب" إلى هاتفك الجديد
— ينبغي أن تعلم أنه في كل مرة ترغب فيه الدخول إلى حسابك بالهاتف الثاني سيتوجب عليك تنفيذ تلك الخطوات السابقة.
— ينبغي أن تعمل على تتابع رمز "الاستجابة السريعة" بصورة دورية، حتى لا تتفاجأ بوجود جهاز آخر لا تعلم عنه شيئا يمكنه فتح حساب "واتسآب" الخاص بك.
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