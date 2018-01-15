كيف يمكنك تشغيل حساب "واتسآب" الخاص بك على هاتفين (فيديو)

بات عدد من مستخدمي الهواتف الذكية يمتلك أكثر من هاتف في الوقت الحالي، وهو ما يتسبب في إزعاج شديد لحاجته إلى تفعيل أكثر من حساب "واتسآب".

© REUTERS/ Nacho Doce معلومات صادمة عن أمان وتشفير "واتسآب"... كيف يمكنك حماية حسابك

ويتسبب هذا الأمر في إرباك لعدد كبير من المستخدمين، الذين يرغبون في تفعيل نفس حساب " واتسآب " على أكثر من جهاز.

ويقدم موقع "نيوز 18" الطريقة المثلى لتفعيل حساب واحد على هاتفين في آن واحد.

وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:

— لديك هاتف مفعل عليه حساب "واتسآب" عبر التطبيق.

— افتح المتصفح الخاص بالهاتف الثاني، ثم اذهب إلى موقع "واتسآب ويب".

— افتح إعدادات المتصفح، واختر تفعيل عرض إصدار "سطح المكتب" الكامل، ليس مجرد نسخة "الهواتف الذكية".

— سيظهر لك رمز يطلق عليه رمز "الاستجابة السريعة" أو باللغة الإنجليزية " QR code".

— انتقل في ذلك الوقت، إلى الهاتف الأول، واذهب إلى تطبيق "واتسآب"، ثم انتقل إلى الخيارات، وانقر على خاصية "واتسآب ويب".

#TechTips: How to use the same WhatsApp account on two different phones at the same time https://t.co/8ykpBzw1mL pic.twitter.com/t20JFc9BFp — News18 Tech (@News18Tech) November 3, 2015

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— قم بعمل مسح لرمز الاستجابة السريعة " QR code" الموجود على الهاتف الثاني عن طريق الهاتف الأول.

— يمكن بعد تلك الخطوة تشغيل "واتسآب" على الهاتفين بسهولة ومن دون أي مشاكل.

لمعرفة كيف يمكنك نقل كافة محادثات "واتسآب" إلى هاتفك الجديد

— ينبغي أن تعلم أنه في كل مرة ترغب فيه الدخول إلى حسابك بالهاتف الثاني سيتوجب عليك تنفيذ تلك الخطوات السابقة.

— ينبغي أن تعمل على تتابع رمز "الاستجابة السريعة" بصورة دورية، حتى لا تتفاجأ بوجود جهاز آخر لا تعلم عنه شيئا يمكنه فتح حساب "واتسآب" الخاص بك.