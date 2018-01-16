الصين تبني أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم قابل للتوجيه

وافقت الصين على خطة لبناء تلسكوب لاسلكي في محافظة تشيتاي في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم.

وذكرت السلطات الصينية أنه عند اكتماله سيكون أكبر تلسكوب ذي طبق واحد قابل للتوجيه بشكل كامل، بحسب وكالة الأنباء الصينية " شينخوا ".

سيجري بناء التلسكوب اللاسلكي 110 في محافظة تشيتاي شينجيانغ، والذي يعتزم العمل بترددات تتراوح بين 150 إلى 115 ميغاهرتز (مليون دورة في الثانية).

وأضافت الوكالة الصينية أن عملية البناء ستتم تحت قيادة مرصد شينجيانغ الفلكي، التابع لأكاديمية العلوم الصينية.

ووافقت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين علي خطة البناء في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2017، وسيستخدم لدراسة موجات الجاذبية والثقوب السوداء والمادة المظلمة.

وقال تشنغ يونغ تشون الباحث في أكاديمية العلوم الصينية لموقع "Thepaper.cn" الصيني، إن التلسيكوب تشيتاي سيكون قادرا على مسح ثلاثة أرباع السماء، بما في ذلك مركز مجرتنا.