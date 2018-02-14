اكتشاف جديد يمنع أمراض القلب وينقي الدم من الكولسترول

والكولسترول هو بروتين دهني يحتاجه الجسم لبناء الصحة السليمة، لكن ارتفاع نسبته في الأوعية الدموية قد يؤدي لانسدادها أو تعطيل سرعة سريان الدم، وانخافض مستوى تدفقها إلى القلب، الذي قد يؤدي للعديد من أمراض القلب.
ولفت الموقع إلى أن الجين الجديد، الذي تم اكتشافه يمكنه التحكم في نسبة ضخ البروتين الزائد من الخلايا إلى الأوعية الدموية، وهو ما يعني التحكم في نسبة تواجد الكولسترول داخل الدم.
Funclickearn — https://t.co/fJzp4E5FDq— Funclickearn (@funclickearn) ١٤ فبراير، ٢٠١٨
This ‘selfish’ gene may prevent heart disease
Scientists have identified… pic.twitter.com/7I1eGKALaG
ويعتمد العلماء في الدراسة الجديدة على زيادة نسبة هذا الجين إلى مستويات أعلى لتكون قادرة على التحكم بصورة أكبر في نسبة الكولسترول في الدم.
This 'selfish' gene may prevent heart disease — The New Indian Express https://t.co/PH3ME39xBK— Doctr (@doctr_pro) ١٤ فبراير، ٢٠١٨
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