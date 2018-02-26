عالم يكشف عن "حاسب مصري" لإدارة الأقمار الصناعية

كشف العالم المصري المقيم باليابان، محمد محمود، المتخصص في التكنولوجيا الحرجة لأقمار الاستشعار عن بعد، عن حاسب جديد تملك مصر حقوقه الفكرية، قادر على إدارة الأقمار الصناعية.

© Sputnik. AHAMED BADR عالم مصري: لا يمكن الحديث عن الصحة والتعليم بعيدا عن التغيرات المناخية

وقال العالم المصري، خلال كلمته في اليوم الثاني لمؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل ، المقام بمدينة الأقصر، اليوم الاثنين 26 فبراير/شباط، إن الحاسب الجديد من تصنيع شركة بنها للإلكترونيات، وهي إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، وتملك مصر حقوق الملكية الفكرية للحاسب الجديد بالكامل.

وأوضح الدكتور محمد محمود، العالم المقيم في اليابان، أن هذا الجهاز ثمنه في الخارج يتجاوز المليون دولار، نظرا لإمكانياته الفائقة، ولكن ثمنه داخل مصر لا يمكن أن يبلغ نصف هذه التطلفة، بل يقل كثيرا جدا.

ولفت إلى أن الحاسب متعدد التطبيقات الفائقة، ويمكن استخدامه في كثير من المجالات، بداية من إدارة الأقمار الصناعية، وأيضا ما يعرف بتكنولوجيا "إنترنت الأشياء"، وهي تكنولوجيا متقدمة جدا، وتطبيقات أخرى كثيرة.

وأوضح العالم المصري الشاب، أنه خلال دراسته لتكنولوجيا الأقمار الصناعية، وجد أن الدول والمراكز العلمية بها تقدم الكثير، ولكنها تبخل بالمعلومات فيما يخص حواسيب إدارة الأقمار، لذلك كان التفكير في تصنيع هذا الحاسب داخليا، وامتلاك التكنولوجيا بأنفسنا.