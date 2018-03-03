سيرك ممسكا بيد من تحب يخفف من آلامهم

يشعر أي شخص دوما بالسعادة عندما يشاهد حبيبين أو زوجين أو أب وأبنائه أو أم وأبنائها يسيرون متشابكي الأيدي في مشهد يصفه البعض أنه "رومانسي" جدا، لكن البعض لا يعرف أنه "صحي" أيضا.

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ونشرت مجلة " ساينس ديلي " الأمريكية تقريرا كشفت فيه أن سير أي شخصين متشابكي الأيدي يساهم بصورة كبيرة في "تخفيف آلام الاثنين".

وقالت الدراسة الجديدة، التي أعدها باحثون في جامعتي "كولورادو بولدر" و"حيفا"، أن تشابك الشخصين بالأيدي، يتسبب في مزامنة الموجات الدماغية بين الشخصين ومزامنة معدل ضربات القلب أيضا، ما يؤدي إلى هدوء آلامهم بصورة كبيرة.

وتابعت الدراسة "كلما زاد تزامن موجات الدماغ بين أي شخصين، كلما زادت مقاومة أي ألم يمكن أن يشعر به أي شخص".

Holding hands is a great way to make him feel safe and loved. pic.twitter.com/2OyKGjQU0j — The Gay Robot 🤖 (@iGayRobot) February 25, 2018

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وقال مؤلف الدراسة، بافل غولدشتاين، باحث الألم في مختبر الأعصاب المعرفي والعاطفي في جامعة بولدر: "هذه الورقة البحثية توضح قوة وأهمية اللمسة البشرية، والحب والرومانسية عند البشر".

"out there on the ice there's no other person that I wanna be holding hands and going through all the emotions with other than Tess."#VirtueMoir

together. pic.twitter.com/mOQjCg4vh7 — becs (@alwaysbett) February 25, 2018

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واستعانت التجربة بنحو 22 زوجا تتراوح أعمارهم من 23 إلى 32 عاما، وظلوا معا لنحو عام كامل، وتم قياس مخطط النشاط الدماغي لهم، ووضعوا لهم سيناريوهات، أن يجلسوا معا، مثلا، من دون أن يلمسوا بعضهم البعض، أن يجلسوا معا متشابكي الأيدي، أن يجلس كل منهم في غرفة منفصلة.

ولكن الدراسة كشفت أن مع تشابك الأيدي تزامنت الموجات الدماغية، وخففت من آلام الأيدي، التي كانت تشعر بها المرأة في تلك التجربة.