كيف تحصل على "أندرويد بي" الجديد على هاتفك

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية عن بدء طرحها بصورة رسمية نسخة تجريبية للمطورين من نظام تشغيلها المرتقب "أندرويد بي" (Android P).

ونشر موقع " لايف هاكر " الطريقة المثالية، التي يمكن من خلالها تجربة ومعاينة نظام تشغيل " أندرويد بي" على أي هاتف ذكي أو حاسب لوحي.

ولتحقيق الأمر سيكون أمامك خيارين:

الأول:

أن تكون من مستخدمي هواتف "غوغل بيكسل" أو "بيكسل إكس إل" أو "بيكسل 2" أو "بيكسل 2 إكس إل".

إذا كنت من حامي أي من الهواتف الأربعة، تقنية "غوغل صور" تسمح بتحميل التحديث الجديد يدويا.

كل ما عليك أن تذهب إلى قسم "التنزيلات"، ثم انتقل مباشرة إلى قسم "مطوري غوغل"، وقم بتحميل الملفات المطلوبة لأندرويد بي.

Android P has a new colorful design for Android settings https://t.co/X3QM6uti2t pic.twitter.com/mHeC7fxu9M — Android Authority (@AndroidAuth) March 7, 2018

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الثاني:

إذا كنت تحمل أي هاتف ذكي يعمل بنظام تشغيل "أندرويد" ليس ضمن قائمة الأربعة، سيتعين عليك أن تبحث عن نسخة ذات امتداد APK في محرك البحث، والتي ستسمح لك بتحميل النسخة التجريبية التي خصصتها "غوغل" لمستخدمي هواتف "بيكسل".