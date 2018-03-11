علماء يكتشفون طريقة سحرية جديدة لعلاج السرطان

© Sputnik. Kiril Kallinikov العلماء يصممون جزيئات نانوية هجينة ضد السرطان والبكتيريا

وتعتمد تلك "الطريقة السحرية" على دراسة كل ورم سرطاني على حدة، وفحص سطح الخلايا السرطانية لكل مريض، لتصميم عقار يساهم على تقوية الجهاز المناعي لمحاربة تلك الخلايا السرطانية.

وتكمن الفكرة الرئيسية في أن مريض السرطان يعاني من أن الخلايا المناعية، التي تدعم الخلايا اللمفاوية الموجودة في الدم، الداعمة بصورة كبيرة للمناعة الخلوية للجسم، لا تقدم استجابة مناعية موجهة ضد الأورام السرطانية، لأن الخلايا السرطانية تتمحور بصورة مشابهة لتلك الخلايا المناعية.

لكن الباحثين الأمريكيين استخدموا مواد بيولوجية مغلفة ببولي إيثيلين إيماين لجذب الخلايا المناعية مع بعضها، وتنشيط عملها لمواجهة الخلايا السرطانية.

Personal cancer vaccine approach could help eradicate tumors more effectively while preventing them from recurring: https://t.co/CvCDVVbaOe @wyssinstitute @DanaFarber pic.twitter.com/kXbc0beK7x — Harvard SEAS (@hseas) March 9, 2018

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ونجح العلاج الجديد على فئران التجارب بصورة مذهلة، حيث تخلصت الحيوانات المصابة بسرطان عنق الرحم من السرطان نهائيا بعد الحصول على هذا العلاج، فيما لم تعش الحيوانات التي لم تحصل على العلاج وخضعت للعلاج بالطرق التقلديية إلا لـ30 يوما فقط.

وقال رئيس الفريق البحثي، روبرت بي. بينكاس: "هناك حماس كبير لاستخدام العلاج المناعي الجديد، خاصة وأن العلاج به شخصي جدا، ويختلف من شخص لآخر، ما يجعله أكثر موثوقية وفعالية من أي علاج سابق".