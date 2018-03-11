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    معمل لتشخيص السرطان

    علماء يكتشفون طريقة سحرية جديدة لعلاج السرطان

    © Sputnik. Kiril Kallinikov
    علوم
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    كشفت تقارير إخبارية عديدة عن اكتشاف علماء أمريكيون طريقة "سحرية جديدة" لعلاج السرطان بصورة شبه نهائية.

    معمل لتشخيص السرطان
    © Sputnik. Kiril Kallinikov
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    وتعمل الطريقة الجديدة، التي اكتشفها علماء في معهد "ويس" للهندسة البيولوجية التابع لجامعة "هارفارد" الأمريكية، على أن يمنح مريض السرطان لقاحا يساعد على تنشيط جهاز مناعته، الذي يساهم بدوره في محاربة السرطان.

    وتعتمد تلك "الطريقة السحرية" على دراسة كل ورم سرطاني على حدة، وفحص سطح الخلايا السرطانية لكل مريض، لتصميم عقار يساهم على تقوية الجهاز المناعي لمحاربة تلك الخلايا السرطانية.

    وتكمن الفكرة الرئيسية في أن مريض السرطان يعاني من أن الخلايا المناعية، التي تدعم الخلايا اللمفاوية الموجودة في الدم، الداعمة بصورة كبيرة للمناعة الخلوية للجسم، لا تقدم استجابة مناعية موجهة ضد الأورام السرطانية، لأن الخلايا السرطانية تتمحور بصورة مشابهة لتلك الخلايا المناعية.

    لكن الباحثين الأمريكيين استخدموا مواد بيولوجية مغلفة ببولي إيثيلين إيماين لجذب الخلايا المناعية مع بعضها، وتنشيط عملها لمواجهة الخلايا السرطانية.  

    ونجح العلاج الجديد على فئران التجارب بصورة مذهلة، حيث تخلصت الحيوانات المصابة بسرطان عنق الرحم من السرطان نهائيا بعد الحصول على هذا العلاج، فيما لم تعش الحيوانات التي لم تحصل على العلاج وخضعت للعلاج بالطرق التقلديية إلا لـ30 يوما فقط.

    وقال رئيس الفريق البحثي، روبرت بي. بينكاس: "هناك حماس كبير لاستخدام العلاج المناعي الجديد، خاصة وأن العلاج به شخصي جدا، ويختلف من شخص لآخر، ما يجعله أكثر موثوقية وفعالية من أي علاج سابق".

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    أخبار الأبحاث العلمية, أخبار طبية, مكافحة السرطان, ادوية السرطان, مرض السرطان, سرطان الجلد, جامعة هارفارد, الولايات المتحدة الأمريكية
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