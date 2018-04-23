تسريبات تكشف إعداد "سامسونغ" المفاجأة "الأكبر" في تاريخ الشركة

ونقلت المجلة الأمريكية عن مصادر داخل "سامسونغ" تسريبها بالخطأ مواصفات الهاتف المرتقب، والذي سيتم دعمه بشاشة لمسية بقياس 6.3 بوصة، وتعد تلك الشاشة هي الأكبر في تاريخ هواتف الشركة.
Staff's mistakes, all parameters regarding it are wrong, it is 6.3 inches. https://t.co/b7wwUCzW0S— Ice universe (@UniverseIce) ١٣ أبريل، ٢٠١٨
وتطلق "سامسونغ" عادة نسخا كبيرة المساحة في سلسلة "غلاكسي نوت"، والتي تندرج تحت فئة "الفابلت" (جهاز يجمع بين الهاتف الذكي والحاسب اللوحي "التابلت").
Just in Samsung Leak Reveals New Galaxy Is Massive https://t.co/AlWNc0ONWL via @AJBCSurveys #trending #breakingnews pic.twitter.com/4R6mkDfGbz— SJ Lefevre (@AJBCSurveys) April 23, 2018
وستوفر الشركة الكورية بالهاتف ترقية الكاميرات الخلفية المزدوجة بدقة كل كاميرا منها 12 ميغابيكسل، والمعالج سيكون من نوع "آكسيونس 9810" بتردد 2.8 غيغاهرتز.
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