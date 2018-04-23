تسريبات تكشف إعداد "سامسونغ" المفاجأة "الأكبر" في تاريخ الشركة

قالت تقارير صحفية عالمية عديدة إن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تجهز مفاجأة "غير متوقعة"، وربما تكون "الأكبر" في تاريخها.

© AFP 2018 / John Macdougall بالصور... سامسونغ تقدم حلا لإدمان "التواصل الاجتماعي" لدى الطلاب

ونقلت المجلة الأمريكية عن مصادر داخل "سامسونغ" تسريبها بالخطأ مواصفات الهاتف المرتقب، والذي سيتم دعمه بشاشة لمسية بقياس 6.3 بوصة، وتعد تلك الشاشة هي الأكبر في تاريخ هواتف الشركة.

Staff's mistakes, all parameters regarding it are wrong, it is 6.3 inches. https://t.co/b7wwUCzW0S — Ice universe (@UniverseIce) ١٣ أبريل، ٢٠١٨

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وتطلق "سامسونغ" عادة نسخا كبيرة المساحة في سلسلة "غلاكسي نوت"، والتي تندرج تحت فئة "الفابلت" (جهاز يجمع بين الهاتف الذكي والحاسب اللوحي "التابلت").

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وستوفر الشركة الكورية بالهاتف ترقية الكاميرات الخلفية المزدوجة بدقة كل كاميرا منها 12 ميغابيكسل، والمعالج سيكون من نوع "آكسيونس 9810" بتردد 2.8 غيغاهرتز.