مخترع سوري يطلق تطبيقا عالميا للدردشة والفيديو متوفرا بأكثر من 30 لغة

تمكن المخترع السوري، بكور قطان، من إطلاق تطبيق جديد يتيح خدمة الدردشة والمحادثة عبر الصوت والصورة ويعمل على أجهزة الآندرويد بميزات عالية الجودة من حيث الوضوح والسرعة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قال المخترع قطان: يحمل التطبيق اسم "بكاليس" وهو يوفر خدمة الرسائل الفورية والمكالمات الصوتية والفيديو مجانا وبجودة عالية.

ولفت قطان إلى أن "بكاليس" يتمتع بميزات عديدة أهمها نقل الملفات والتسجيل في "فيسبوك" وإضافة الأصدقاء تلقائيا ويمكن تحميله على أجهزة الأندرويد عبر برنامج "غوغل بلاي" وقريبا على أجهزة الآيفون.

وذكر المخترع السوري أن التطبيق متوفر للعمل بـ 30 لغة بهدف الوصول إلى كل أنحاء العالم والاستخدام على أوسع نطاق ليكون مشروعا وطنيا يعود بالخير والفائدة على سوريا وأبنائها.

وذكرت "سانا" أن المخترع قطان، المقيم في فرنسا منذ 40 عاما، يقدم من خلال هذا التطبيق رسالة للعالم أن سوريا تصنع ثقافة المستقبل ومنارة العالم وأرض المحبة والسلام.

يشار إلى أن بكور قطان من مواليد مدينة حلب ويحمل الجنسية الفرنسية وشغل منصب رئيس المخترعين في مدينة نانسي لورين وضواحيها لست سنوات متتالية ولديه أكثر من 1000 اختراع مسجل دوليا وهو حائز على مئات الجوائز الدولية.