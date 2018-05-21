العلماء يستخدمون الشاي الأخضر للقضاء على السرطان

تمكن فريق من العلماء من تطوير مستخلص من الشاي الأخضر قادر على تدمير الخلايا السرطانية في الرئتين بعد توجيه أشعة الليزر عليها، بحسب ما نشرت "ACS Applied Nano Materials".

,تحدث الدكتور سودهاغار بيتشيموثو من جامعة سوانسي البريطانيا، بأن الأبحاث و الدراسات لاتزال مستمرة من أجل الحصول على صور للخلايا السرطانية لمعرفة كيفية القضاء عليها.

هذا ويسعى العلماء في السنوات الأخيرة لتجربة العديد من الطرق للقضاء على أنواع السرطان ومنها الطرق الجذرية الجذعية، بالإعتماد على الجسيمات النانوية العضوية او غير العضوية.

© AFP 2018 / Ludovic MARIN / AFP خضروات تقي من السرطان

حيث تقوم هذه الجسيمات على إزالة الورم من خلال استهدافها بالليزر، الذي يعمل على تسخينها و حرقها.

ووصف العلماء حجم هذه الجسيمات بالمتناهية الصغر، فكلما ازداد حجمها كلما زادت قدرتها على تدمير العديد من الخلايا السرطانية.

و أشار العلماء الى أن هذه الجسيمات النانوية تتميز بعدم إستقرارها.

هذا ووجد العلماء البريطانيون طريقة لتنمية هذه الجزيئات النانوية في مستحضر الشاي الأخضر، بحيث تتشكل على شكل طبقة رقيقة على سطح السائل.

وأظهرت الدراسات بأن المستخلص يمكن أن يستخدم لتجميع جزيئات نانوية صغيرة من الكادميوم و الكبريت لإنتاج ثلاث مكونات تساعد على تكوين هذه الجسيمات.

وتتميز هذه الجسيمات بقدرتها على إمتصاص الموجات الكهرومغناطيسية الأمر الذي يؤدي لتدمير الخلايا السرطانية في حال تمكنت من الدخول إليها.