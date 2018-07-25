دراسة... القطط قد تكون سببا لريادتك في مجال المال والأعمال

لم ينصح أي دليل تجاري - حتى الآن - الناس بالحصول على قطة، ولكن ربما ينبغي عليهم ذلك، حيث يقول السير ريتشارد برانسون لرواد الأعمال أن يفكروا بشكل كبير، بينما يرى السير ألان شوغر أن عليهم إخفاء خوفهم.

وبحسب صيحفة ديلي ميل البريطانية، توصلت دراسة إلى أن المصابين بفطر طفيلي من قبل القطط الأليفة هم أكثر عرضة لبدء أعمالهم الخاصة، أو يطمحون إلى أن يكونوا رواد أعمال.

والطفيلي المعني هنا هو "توكسوبلازما جوندي" والذي يصيب ثلث الناس في بريطانيا في مرحلة ما من حياتهم، وعادة ما يتسبب في أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا، لكن بإمكانه أيضا تغيير سلوك الناس، لأنه يصيب القطط ويؤثر على أدمغتهم بطريقة تجعلهم "يصطادون القط بسهولة".

وبحسب الدراسة، اختبر باحثون جامعة كولورادو 1495 طالبا، حيث وجد الباحثون أن النتائج الإيجابية للمصابين بالطفيلي كانوا أكثر عرضة لدراسة الأعمال كموضوعهم الرئيسي بنسبة 1.4 مرة.

ومن المرجح أن يتخصص الأشخاص المصابون بالطفيلي بنسبة 1.7 مرة عن الأشخاص العاديين في "الإدارة وريادة الأعمال".

ويعتقد أنه بمجرد انتقال الطفيلي إلى إنسان بواسطة قطة، يعتقد أن الطفيلي يجعل الناس أكثر نشاطا من خلال التشجيع على المخاطرة والطموح.

وقال الدكتور بيتر جونسون، الذي قاد الدراسة من جامعة كولورادو، إن "توكسوبلازما جوندي" طفيلي ناجح وواسع الانتشار، يحدث في أجزاء كثيرة من العالم وفي أكثر من مائة نوع من الكائنات المضيفة، بما في ذلك البشر.

وتابع: "وجدنا أن الأفراد المصابين والبلدان ذات معدل انتشار العدوى توجد بها مستويات أعلى لريادة الأعمال، "إذا كانت هذه العلاقة سببية، فيمكن أن تؤدي الإصابة بـ "توكسوبلازما جوندي"، إلى تقليل مخاوف الناس من الفشل، وتعزز المخاطرة في عالم الأعمال".

وأعطى الباحثون الأمريكيون 1495 طالبا لعابا يحتوي على "توكسوبلازما جوندي"، حيث وجدوا أن 31٪ من هؤلاء الطلاب درسوا الأعمال وكان موضوعهم الرئيسي، مقارنة بـ 22٪ فقط من الذين لم يدرسوا.

ومن بين أولئك الذين تخصصوا في الإدارة وريادة الأعمال، كانت نسبة 41 في المائة إيجابية، مقارنة بنسبة 29 في المائة ممن اختاروا مواد مثل المحاسبة والتمويل.

ويعتقد بعض الخبراء أن العلاقة مع سلوكيات المخاطرة، يمكن أن تكون مدفوعة بزيادة مفاجئة في التستوستيرون الناجم عن الطفيلي، هذا وفقا للدراسة الأمريكية المنشورة قد تدفع شخص ما للتركيز على الذات والطموح والإنجاز والممتلكات المادية.