"الكرنب" ضمن أفضل الخضروات التي تحميك من "مرض العصر"

"كل الخضروات الخاصة بك، حتى تكبر"، لم يكن يدرك أي شخص أن نصيحة أمه تلك، قد تكون حامية له من "مرض العصر"، بحسب تقارير صحفية عالمية.

ونشرت المجلة الدولية للسرطان قائمة بالخضروات الأفضل والأسوأ بالنسبة لمرضى "السرطان" أو كما يطلق عليه "مرض العصر".

وقالت المجلة إن أسوأ الخضروات على مرضى السرطان، هو "الذرة"، بسبب احتوائه على نسب مرتفعة من السكر والنشا، وهو ما تتغذى عليه الخلايا السرطانية

أما قائمة الخضروات الأفضل فجاءت على النحو التالي:

الخضروات الصليبية، مثل: القرنبيط والكرنب والبروكلي.

الخضروات الصفراء والبرتقالي، مثل: الجزر، والفلفل الأصفر، والقرع العسلي.

A New Study Says These Are the Best Vegetables for Preventing Cancer https://t.co/3y58Quox31 pic.twitter.com/YwnM2OEsWe — Gift Omuije (@GiftChizzzB) July 28, 2018

وتساهم تلك الخضروات تحديدا "القرع العسلي" في تخفيص مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بنسب عالية.

وتحتوي تلك الخضروات على مضادات أكسدة وألياف رئيسية تعزز من قدرة الجسم على منع نشأة ونمو الخلايا السرطانية.