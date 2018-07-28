"الكرنب" ضمن أفضل الخضروات التي تحميك من "مرض العصر"

ونشرت المجلة الدولية للسرطان قائمة بالخضروات الأفضل والأسوأ بالنسبة لمرضى "السرطان" أو كما يطلق عليه "مرض العصر".الخلايا السرطانية.
أما قائمة الخضروات الأفضل فجاءت على النحو التالي:
الخضروات الصليبية، مثل: القرنبيط والكرنب والبروكلي.
الخضروات الصفراء والبرتقالي، مثل: الجزر، والفلفل الأصفر، والقرع العسلي.
A New Study Says These Are the Best Vegetables for Preventing Cancer https://t.co/3y58Quox31 pic.twitter.com/YwnM2OEsWe— Gift Omuije (@GiftChizzzB) July 28, 2018
وتساهم تلك الخضروات تحديدا "القرع العسلي" في تخفيص مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بنسب عالية.
وتحتوي تلك الخضروات على مضادات أكسدة وألياف رئيسية تعزز من قدرة الجسم على منع نشأة ونمو الخلايا السرطانية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)