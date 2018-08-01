تسجيل
21:46 01 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    دماغ - مخ

    ماذا يحدث لدماغك إذا توقفت عن استخدام "غوغل"

    CC BY-SA 2.0 / A Health Blog / Exercise Plays Vital Role Maintaining Brain Health
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تخيل لو أنك امتنعت عن استخدام محرك البحث "غوغل" لمدة أسبوع كامل، ذلك المساعد الذكي والساحر، الذي دائما ما يكون على أهبة الاستعداد للرد على كل أسئلتك، ويذكرك باسم فيلم أثار إعجابك قبل 10 سنوات، فما الذي يحدث لدماغك وقتها.

    يجيب عن هذا التساؤل، ريتشارد كارمونا، الجراح الأمريكي السابق، رئيس معهد كانيون رانش، مؤلف كتاب "Canyon Ranch 30 Days to a Better Brain"، الذي كشف عن أن الدماغ يبقى أكثر تفاعلا، بسبب اعتياده طوال الوقت على حصوله على معلومات من "غوغل"، وفقا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.

    مارك زوكربيرغ - مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك
    © AFP 2018 / Josh Edelson
    "فيسبوك" و"إنستغرام" يتيحان لك من اليوم "خطط بديلة" للتخلص من إدمانك عليهما
    وأشار كارمونا إلى أن الأمر يشبه بعض الشيء إدمان المخدرات، موضحا أن الدماغ يصبح متعطشا للمعلومات، مثل حاجة المدمن إلى تعاطي الهيروين للشعور بالنشوة والسعادة.

    وأضاف أن الدماغ يزداد كسلا مع الوقت، وذلك بفضل اعتماده على "غوغل"، الذي يعطي نتائج البحث أسرع، ولكن من أجل تنشيط الدماغ وتنمية قدراته في التذكر، واسترجاع معلومات بسيطة، كارمونا ينصح بممارسة تدريبات عقلية، مثل الكلمات المتقاطعة، وتناول الطعام الصحي، والحصول على قدر كافي من النوم، وممارسة الرياضة.

    كما أن هناك دراسة في عام 2011، أعدتها عالمة النفس، بيتسي سبارو، من جامعة كولومبيا الأمريكية، أثبتت أن الاعتماد المتزايد على "غوغل" يساهم في تغيير الأدمغة.

    وأشارت إلى "أنه عندما نعلم بمكان تواجد المعلومة التي ننشدها فمن المرجح ألا نتذكرها"، وهو نوع من فقدان الذاكرة المسمى بـ "تأثير غوغل" أو "Google Effect".

    ونفت الدراسة إن كان "غوغل" يتسبب في إصابة الإنسان بالغباء، وإنما باستسهال الحصول على المعلومة من خلال تقنيات الحوسبة الجديدة، بدلا من الاعتماد على الذاكرة البشرية المستعصية البحتة.

    وما يؤكد على الاكتشاف الذي توصلت إليه الدراسة، هو أن بيتسي سبارو وفريقها العلمي أجروا سلسلة من الاختبارات في جامعتي كولومبيا وهارفارد، واستنتجوا من خلالها أن الطلاب كانوا أكثر قربا لتذكر حقيقة تافهة عندما علموا أنه أنه سيتم مسحها من الكمبيوتر، بينما نسوها تماما عندما أصبحوا على يقين بأنها متواجدة على الجهاز.

    وذكرت سبارو أن هذا يخلق تبعية ذهنية على الوصول الفوري إلى المعلومات، وخلصت في دراستها إلى أنه "لا عجب في أن فقدان اتصالنا بالإنترنت بمثابة فقداننا لصديق،  وأنه بمجرد اعتمادنا على مخزون ضخم من المعلومات، فإننا نشعر بعدم ارتياح من التخلص منها".

    انظر أيضا:

    تسريبات تكشف خطة محرك "غوغل" السرية للعودة إلى الصين
    مديرون في "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل" يدلون بشهاداتهم أمام الكونغرس الأمريكي الشهر المقبل
    بالصدفة... "غوغل" تكشف عن "مفاجأة صادمة" في "بيكسل 3"
    بدءا من اليوم... "غوغل" توجه ضربة قاصمة للمواقع "غير الآمنة"
    غوغل يتنبأ بنهاية العالم وعودة يسوع
    ترامب يعلق على تغريم شركة "غوغل" في أوروبا
    الكلمات الدلالية:
    علوم, دماغ, تكنولوجيا, غوغل, خرائط غوغل, غوغل بلاي, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الجسر الذهبي في مدينة با نا هيلز، فيتنام، 31 يوليو/ تموز 2018
    بين يدي السماء... الجسر الذهبي في فيتنام
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك