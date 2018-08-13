طريقة سحرية لتتعلم لغة أجنبية دون الحاجة إلى دورات بالشهور

يسعى الكثير منا إلى تعلم لغة أجنبية، أيا كانت، لكن يعوقه بصورة كبيرة هو عدم رغبة الكثيرين إلى إهدار وقت ومجهود ودورات بالشهور في ذلك الأمر.

ونشر موقع "لايف هاكر" التقني المتخصص طريقة وصفها بـ"السحرية" لتتعلم لغة أجنبية من دون الحاجة إلى الانغماس في دورات تعليمية مملة.

© Fotolia / Rocketclips التصديق على أول تطبيق ذكي لتنظيم النسل

ويمكن من خلال تلك الطريقة، تعلم "لغة أجنبية" من خلال متابعة البرامج التليفزيونية المفضلة لك، أو قراءة الكتب التي تحبها.

ويستخدم أي شخص يرغب في تعلم "لغة أجنبية" أن يحمل تطبيق جديد "فلو لينجو" (Flowlingo)، الذي يعمل على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وسيساهم التطبيق الجديد في تحويل كل ما نتعامل به إلى اللغة الأجنبية المستهدفة، والتي يمكن من خلالها تدريب الأطفال، بشكل خاص على تلك اللغة.

وسيقوم التطبيق تلقائيا بترجمة، كل ما تتعرض له سواء كتب أو برامج تليفزيونية إلى اللغة المستهدفة، التي تحددها.

Language Learning Tip of the Day: Immersion. Try out Flowlingo, a new FREE APP, that feeds you TV, music, books, news, etc with glossed vocab, etc in the Lang you want to learn. Learn another Lang & be a role-model for students. ReTweet this find! pic.twitter.com/UJynyY5sy6 — Global Seal of Biliteracy (@globalbilitseal) August 12, 2018

​ويستهدف التطبيق، أن يكافح الشخص أمام اللغة المستهدفة بالنسبة له، وعند وقوف أي كلمة أمامه سيلجأ للتطبيق، كي يفهم ما يحدث، لكن يساهم التطبيق في أن يفهم الفكرة الأساسية من الحديث الدائر، وبالتالي يزيد معارفة اللغوية لتلك اللغة التي يرغب في تعلمها، وبالتالي يتعلم اللغة بكل سهولة.