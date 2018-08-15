الهند تخطط لإرسال بعثة مأهولة إلى الفضاء قبل عام 2022

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء 15 آب/أغسطس، أن بلاده تخطط لإرسال بعثة ذاتية مأهولة إلى الفضاء قبل عام 2022.

نيودلهي — سبوتنيك . وقال رئيس الوزراء في كلمة للمواطنين بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال: "يسعدني أن أعلن بأننا نخطط للقيام بإرسال بعثة ذاتية مأهولة إلى الفضاء، وذلك قبل عام 2022، حيث نحتفل بذكرى مرور 75 عاما على إعلان استقلال الهند. وسنقوم بإرسال مواطن هندي أو مواطنة هندية إلى الفضاء في عام 2022 أو حتى قبل ذلك. سيتوجه ابن أو ابنة الهند إلى الفضاء حاملا معه العلم الوطني ثلاثي الألوان."

© Sputnik . Maksim Blinov لقاء عالي المستوى بين "الفضاء الروسية" و"ناسا" في بايكونور بكازاخستان وقيم مودي الجهود التي يبذلها العلماء الهنود، الذين يعملون في إعداد التكنولوجيات الحديثة لغزو الفضاء تقييما عاليا، قائلا: "علماؤنا يجعلوننا فخورين. لقد قاموا بإطلاق أكثر من 100 قمر اصطناعي، بالإضافة إلى أنهم نجحوا في إنجاز مشروع البعثة إلى كوكب المريخ."

يذكر أن الهند تقوم بتطبيق وتطوير البرنامج الفضائي الخاص بها منذ عام 1947، أي بعد نيلها الاستقلال. ويجري هذا العمل تحت إشراف الإدارة الحكومية للدراسات الفضائية.