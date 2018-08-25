العلماء يجدون سببا آخر للسمنة

كشفت دراسة جديدة أن سبب زيادة الوزن وتطور مرض السكري من النوع الثاني يمكن أن يكون نتيجة زيادة اضطرابات النوم.

© Fotolia / 2mmedia دراسة تحذر من قلة النوم... تصيب بشيخوخة القلب

ووجد علماء، من جامعة أوبسالا في السويد، أن قلة النوم حتى لليلة واحدة يمكن أن تؤثر على عجز في العضلات وترسبات الدهون.

أجرى أخصائيون تجربة على 15 متطوعا أصحاء ودرسوا حالة الأنسجة البشرية على المستوى الجزيئي بعد ليلة بلا نوم. وطلب من المشاركين قضاء يوم واحد في مختبر الجامعة مع نوم ليلي لمدة ثماني ساعات، وفي يوم آخر منع المشاركون في التجربة من النوم ليلا. بحسب ما جاء على موقع الجامعة.

وأخذ العلماء من المتطوعين بعد ذلك عينات من أنسجة الدهون تحت الجلد وعضلات الهيكل العظمي، بالإضافة إلى فحص الدم.

ووفقا للدراسة، في حالة عدم النوم، تحاول الأنسجة الدهنية بتراكم الدهون، بينما تظهر العضلات علامات تدهور مع انخفاض فرصة استخدام السكر المتداول في الدم.

ووفقا للعلماء، فإن هذه المعلومات تساعد في تفسير زيادة الوزن عند زيادة اضطرابات النوم، فضلا عن تطور مرض السكري من النوع الثاني.