للابتعاد عن أمراض القلب... علماء يحددون المدة الأفضل للنوم

حدد خبراء من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، المدة الأمثل للنوم، وفقا لدراسة نشرت على الموقع الرسمي للجمعية.

قامت مجموعة من العلماء في الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، من إجراء دراسة حددوا فيها المدة اللازمة التي يحتاجها الإنسان للنوم.

فبحسب الدكتور إيبومنس فوندس، أحد القائمين على الدراسة فإنه في الوقت الحالي لايعرف أحد دواء أفضل من النوم للتأثير على عمل القلب والأوعية الدموية.

© Fotolia / 2mmedia دراسة تحذر من قلة النوم... تصيب بشيخوخة القلب

وأعتمدت الدراسة في تحليل بياناتها على العلاقة بين قلة النوم وتطور أمراض القلب، وتم تحليل بيانات لنحو مليون شخص بالغ، لم تكن لديهم مشاكل قلبية سابقا.

وتم تقسيم الأشخاص الذين شملتهم الدراسة إلى 3 فئات، الفئة الأولى ضمت أشخاصا ينامون أكثر من 8 ساعات يوميا، والفئة الثانية أشخاصا ينامون أقل من 6 ساعات يوميا، والفئة الثالثة ضمت أشخاصا ينامون من 6 إلى 8 ساعات يوميا.

ووفقا لنتائج الدراسة فإن معدل الإصابة بالسكتات القلبية يصل إلى 11% للأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات يوميا، إلى أن هذه النسبة ترتفع لتصل إلى 33% للأشخاص الذي ينامون أكثر من 8 ساعات يوميا.

هذا وكانت الدراسة قد امتدت على فترة وصلت لحدود 9 سنوات لمعاينة حالات هؤلاء الأشخاص والوقوف على حالتهم الصحية.

وأضاف المختصون بأن النوم الجيد والصحيح يلعب دورا كبيرا في نمط الحياة الصحي للإنسان.