طريقة فعالة للتخلص من دهون البطن

تحدث الطبيب في جامعة بوليتكنيك كاليفورنيا في سان لويس الأمريكية، كاري بيولا، عن كيفية التخلص من رواسب الدهون في البطن.

نشرت مجلة الصحة واللياقة ACSM، حديثا للطبيب بيولا عن كيفية التخلص من الدهون في البطن.

وبحسب الدراسة التي قام بها الطبيب، فإن اتباع نظام غذائي غني بالألياف وقليل الدهون سيساعد في الوقاية من السمنة في البطن وسيساعد على مكافحتها.

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حيث يتشكل نسيج دهني زائد في البطن والجذع العلوي منه، وهنا من الضروي زيادة استهلاك الخضراوات والفواكه بالإضافة للبقوليات والحبوب، كما ويجب حذف اللحوم والأطعمة التي يدخل الخبز في تكوينها من النظام الغذائي.

وهذا النمط سيساعد على التقليل من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما وشدد بيولا على أنه لا يوجد نظام غذائي "معجزة" عالمي للتخلص من الدهون، وأكد على ضرورة الحركة المستمرة للتخلص من الدهون الزائدة.

ووفقا للدراسة فإن الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن، معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض القلب والسكتات القلبية والسكري.