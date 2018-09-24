تويتر تحذر مستخدميها: رسائلكم وتغريداتكم "مخترقة"

أصدرت شبكة التدوين المصغر الأشهر "تويتر" تحذيرا، وصف بالأخطر في تاريخ الشركة، بعدما أشارت إلى أن رسائل وتغريدات مستخدميها قد تكون "مخترقة".

وقالت تويتر في بيان نشرته تويتر عبر مدونتها الرسمية إنها اكتشفت وجود "ثغرة" تقنية في برنامجها وتطبيقها، حيث استغلت عبرها رسائل المستخدمين الخاصة وتغريداتهم لمدة عام تقريبا.

© AFP 2018 / Leon Neal "غرد صوتيا "... تويتر يطلق ميزة جديدة

وأوضحت أن تلك الثغرة كانت تنقل رسائل وتغريدات المستخدمين الخاصة وتتبادلها مع الأنشطة التجارية ومطوري البرمجيات خارج تويتر.

وقالت تويتر إن تلك الثغرة كانت موجودة منذ شهر مايو/أيار 2017 تقريبا، ولم يتم رصدها إلا في 10 سبتمبر/أيلول 2018.

وأشارت إلى أن التحقيق بشأن استغلال تغريدات ورسائل مستخدمي تويتر لا يزال مستمرا، لمعرفة مدى تأثير تلك الثغرة على مستخدميها.

Sorry, what?! My DMs may have been sent to developers for a more than a year?? pic.twitter.com/0ry6pyZIdI — Karissa Bell (@karissabe) September 21, 2018

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لم تشر "تويتر" بشكل واضح إلى عدد المستخدمين، الذين تأثروا بتلك الثغرة التقنية، لكنها أوضحت أن المشكلة الأكبر كانت تتعلق بالرسائل الخاصة المتبادلة بين المستخدمين والشركات مثل شركات الطيران تحديدا.

وقالت تويتر إنها ستخبر مستخدميها "المخترقين" بمدى الضرر، الذي لحق بهم في نافذة منبثقة ورسائل خاصة عند دخولهم إلى الموقع بشكل منفصل لكل مستخدم.