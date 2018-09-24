شاهد أوضح تسريبات لوحش "غوغل" والمهدد الحقيقي لـ"آيفون إكس إس" الجديد

كشفت تقارير صحفية عديدة عما وصف بأنها أوضح تسريبات لوحش "غوغل" المرتقب، والمهدد الحقيقي لهاتف "آيفون XS" الجديد.

ونشرت صحيفة "ذا ديلي إكسبريس" البريطانية تقريرا لأوضح صور مسربة لهاتفي "غوغل" المرتقبين "بيكسل 3" و"بيكسل 3 إكس إل".

ومن المقرر أن تعلن "غوغل" رسميا عن هاتفيها "بيكسل 3" و"بيكسل 3 إكس إل" في حدث عالمي يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول.

وتظهر الصور الجديدة المسربة الهاتفين المرتقبين بتصميمين مختلفين، لكنهما يعتمدان على كاميرا أمامية مزدوجة لالتقاط صور أفضل.

لكن هاتف "بيكسل 3 إكس إل" سيعتمد على منظومة الشاشة الكاملة، التي تضم تجعل الكاميرا الأمامية المزدوجة ممتزجة مع الشاشة، بعكس "بيكسل 3".

كما أن هاتفي "غوغل" سيتمتعان بإطار أسفل الشاشة، مع تمتعهما بتقنية "من الحافة إلى الحافة".

Since you guys keep asking… pic.twitter.com/DpRqzsyRem — Evan Blass (@evleaks) September 21, 2018

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وتظهر الصور المسربة، وجود سماعات يبدو أنها ستكون سماعات "ستريو" لتقديم تجربة صوت راقية وقوية.

كما تظهر صور أخرى أن "بيكسل 3" و"بيكسل 3 إكس إل" سيأتيان مع حامل للشحن، وليس الشاحن التقليدي للجهاز، والذي سيساهم في عرض الصور بصورة أكثر نقاء.

In addition to all the Google Pixel 3 and Pixel 3 XL leaks we’ve seen so far, we’ve also been hearing rumors of a Pixel Stand. More evidence of the stand, which is supposed to be a wireless charger that docks your phone in portrait mode, https://t.co/5iwXZrK7Bh pic.twitter.com/zMQNlOHKLu — TechBag (@bag_tech) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨

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وتشير التسريبات الأخرى إلى أن الهاتفين سيتم تزويدهما بمعالج "سنابدراغون 845" الخارق، بالإضافة إلى تقنيات تخزين وشحن جديدة استثنائية.

ومن المتوقع أن تكشف "غوغل"، في اليوم ذاته، بمؤتمرها الصحفي العالمي عن تقنيات وأجهزة جديدة، مثل "بيكسل بوك"، و"غوغل هوم ماكس"، والساعات الذكية "بيكسل برانديد وير" ونظام تشغيلها الجديد.