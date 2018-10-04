إحذري...البرغر يسبب الإصابة بسرطان الثدي

توصلت دراسة أجريت في جامعة هارفارد الأمريكية، إلى أن تناول البرغر يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

فبحسب الدراسة التي نشرها موقع " الديلي ميل" البريطاني، فإن النساء اللواتي يتناولن البرغر، معرضات للإصابة بسرطان الثدي بنسبة تزيد عن 9 في المئة من غيرهن للإصابة بهذا النوع من السرطانات.

© REUTERS / SUSANA VERA دراسة: يمكن تجنب العلاج الكيماوي في المراحل الأولى من سرطان الثدي

وترتبط الإصابة بهذا السرطان باللحوم المصنعة التي تدخل في هذه الوجبات.

وبحسب الدكتورة مريم فارفيد، القائمة على هذه الدراسة، فإن الدراسات السابقة ربطت مابين خطر الإصابة بهذا السرطان والإسراف بتناول اللحوم المصنعة.

أكدت فارفيد أنه على الرغم من الكميات الكبيرة من النترات والنتريت الموجودة في اللحوم المصنعة، أن النسبة الكبيرة من الدهون المشبعة والكوليسترول لها دور كبير في احتمالية الإصابة.

يذكر بأن 13 دراسة عن اللحوم الحمراء شملت 1.1 مليون امرأة، حوالي 33 ألف من بينهن أصبن بسرطان الثدي.

ويعتبر هذا النوع من السرطانات الأكثر شيوعا لدى النساء.