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10:10 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    رئيس أبل يكشف عن جهاز آيباد برو الجديد، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018

    الأسرار والخفايا لأجهزة "ماك بوك آير" و"آيباد برو" الجديدة

    © REUTERS / SHANNON STAPLETON
    علوم
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    كشفت شركة "آبل" الأمريكية النقاب عن أجهزتها الجديدة "ماك بوك آير" و"آيباد برو"، في مؤتمر صحفي عالمي بمدينة "بروكلين" الأمريكية.

    واهتمت وسائل إعلام عالمية عديدة بالكشف عن جميع الأسرار والخفايا الأولية للجهازين الجديدين.

    ماك بوك آير

    رئيس أبل يكشف عن جهاز آيباد برو الجديد، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018
    © REUTERS / SHANNON STAPLETON
    "أبل" تزيح الستار عن أحدث طرازات "آيباد" وحواسب "ماك بوك برو" الجديدة كليا (صور وفيديو)
    يأتي حاسب "ماك بوك آير" المحمول بشاشة فائقة الدقة من نوع "ريتينا" بقياس 13.3 بوصة، والمدعومة بتقنية IPS، وبدقة 2560×1600 بيكسل، وبمعدل كثافة 227 بيكسل في البوصة الواحدة.

    وأشارت التقارير إلى أن شاشة "ماك بوك آير" أقوى بنحو 48% من شاشة النسخة السابقة من نفس الجهاز.

    ويتميز حاسب "ماك بوك آير" بدعمه بلوحة مفاتيح جديدة أكثر سهولة في الاستخدام، كما تم جعله أصغر حجما، وتزويده بمواصفات أقوى.

    وتم تصميم "ماك بوك آير" من هيكل معدني من الألمونيوم، وبحجم أصغر بنحو 17% من النسخة السابقة، ووزن لا يتجاوز 1.24 كيلوغرام، وسمك 15.6 ميلليمتر.

    أما بالنسبة للوحة المفاتيح، فدعمت "أبل" حاسبها الجديد بالجيل الثالث من لوحات المفاتيح الخاصة بها، والتي تقول إنها ستكون أكثر دقة وأسرع في الاستجابة، كما أن كل زر يحمل الإضاءة الخاصة به، ليتمكن المستخدم من تشغيل "ماك بوك آير" في الضوء الخافت بسهولة.

    كما كبرت الشركة الأمريكية "لوحة التتبع" أو "Tracking Pad"، أو اللوحة اللمسية، بنحو 20%.

    كما زودت "أبل" جهازها "ماك بوك آير" أيضا بمستشعر بصمة أصابع لتأمين الجهاز، والذي سيكون مطلوبا لتفعيل عمليات الشراء عن طريق "أبل باي".

    رئيس أبل تيم كوك يتحدث عن كمبيوتر ماك بوك إير الجديد، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018
    © REUTERS / SHANNON STAPLETON
    رئيس "أبل" تيم كوك يتحدث عن كمبيوتر "ماك بوك إير" الجديد، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018

    وزودت "أبل" الجهاز الجديد أيضا برقاقة "أبل تي 2"، لتأمين البيانات والحفاظ على أمان المستخدم.

    وتم دعم "ماك بوك آير" بمعالج قوي من نوع "إنتل كور آي 5" ثنائي النواة بتردد 1.6 غيغاهرتز من الجيل الثامن.

    ويأتي "ماك بوك آير" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعتين 8 غيغابايت أو 16 غيغابايت، وسعتي تخزين داخلية 128 غيغابايت و256 غيغابايت، ويمكن أن تصل إلى 1.5 تيرابايت.

    وزودت "أبل" حاسبها الجديد بتقنية صوت أفضل بنحو 25% مقارنة بالنسخة السابقة، علاوة على دعمه بـ3 مايكروفونات وكاميرا بتقنية HD لمكالمات فيديو أفضل وأوضح.

    ومن المتوقع أن يبدأ طرح الجهاز في الأسواق العالمية، بحلول 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بسعر يبدأ من 1199 دولار أمريكي.

    آيباد برو

    اعتمدت "أبل" في تصميم النسخة الجديدة من حاسبها اللوحي "آيباد برو" الجديد على دعمه بتقنية "الشاشة الكاملة"، بحيث تملأ الشاشة كامل سطح الجهاز، وبحافة مسطحة، وزوايا دائرية.

    كما وفرته بثلاث نسخ من الشاشات بأحجام 10.5 بوصة، و11 بوصة، و12.9 بوصة.

    شركة أبل الأمريكية تعلن عن طرح آيباد 6 في مدرسة في شيكاغو في 27 مارس/آذار 2018
    © REUTERS / JOHN GRESS
    شركة "أبل" الأمريكية تعلن عن طرح "آيباد 6" في مدرسة في شيكاغو في 27 مارس/آذار 2018

    وقدمت "أبل" في "آيباد برو" شاشة من نوع "ريتينا" السائلة، ذات التصميم الجديد كليا، والمشابه لما قدمته الشركة في هاتفها "آيفون إكس آر".

    ويأتي سمك "آيباد برو" بنحو 5.9 ميلليمتر، وهو أرفع بنحو ميلليمتر واحد عن النسخة السابقة.

    وتم دعم النسخ الثلاث من "آيباد برو" بتقنية "فيس آي دي" التي ظهرت للمرة الأولى في هواتف "آيفون X".

    ويعمل "آيباد برو" برقاقة جديدة من نوع "أيه 12 إكس"، والتي بنيت بطريقة مثل هواتف "آيفون X" الجديدة.

    أما المعالج الخاص بالحاسب اللوحي الجديد يأتي بـ 8 أنوية CPU و 7 أنوية GPU، وأوضحت أبل أن هذا المعالج يضم 10 مليار ترانزيستور، ما سيجعله أسرع بنحو 35% بالنسبة للنواة الواحدة من في النسخة السابقة، وأسرع بنحو 90% بالنسبة للأنوية المتعددة.

    وأشارت أبل إلى أن الذكاء الصناعي الخاص بالمعالج قادر على تحليل 5 تريليون عملية في الثانية.

    وكشفت أبل عن تغير ثوري جديد في حاسبها "آيباد بور"، حيث ألغت منفذ "لايتينغ" الشهير، وانتقلت إلى منفذ "يو إس بي سي" التقليدي والأكثر شهرة، حتى يتمكن الحاسب بسهولة بالاتصال بأي شاشة تليفزيون فائقة الدقة.

    كما أتى "آيباد برو" الجديد بالجيل الثاني من القلم الإلكتروني "أبل بينسل"، بحيث يدعم القلم عدد من المهام الذكية من الإيماءات إلى النقرات، حيث تؤدي النقرة إلى مهمة معينة والنقرتين لمهمة أخرى يحددها المستخدم بنفسه.

    يتميز "آيباد برو" بسعة تخزين داخلية 1 تيرابايت، وهو ما يعتبر ثوريا بصورة كبيرة أيضا.

    وستبدأ أسعار "آيباد برو" من 649 دولار أمريكي لنسخة الـ10.5 بوصة، و799 دولار أمريكي لنسخة الـ11 بوصة، و999 دولار أمريكي لنسخة الـ12.5 بوصة.

    ماك ميني

    "جهاز صغير في حجمه، لكن كبير في مزاياه"، تلك الكلمات التي عبر بها تيم كوك، رئيس شركة "أبل" خلال عرضه للحاسب الجديد "ماك ميني".

    لم يحدث تغيير كبير في تصميم "ماك ميني" إلا تغيير لونه ليصبح رمادي، وتغيير نوع المعدن المصمم منه ليصبح من الألمونيوم المعاد تدويره.

    وطرحت "أبل" حاسبها "ماك ميني" بخيارين أحدهما سداسي النواة والآخر ثماني النواة، من الجيل الثامن من معالجات "إنتل"، وخيارات من سعة التخزين الداخلية تصل إلى 2 تيرابايت.

    الجهاز الجديد طبقاً لأبل أسرع في الرسوميات 60% وفي الأداء 500% مقارنة مع الجيل السابق، مما يعني تحسن واضح في التطبيقات.

    من المتوقع أن يبدأ بيع الجهاز في 7 نوفمبر بأسعار تبدأ من 799 دولار أمريكي.

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