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19:24 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    رئيس أبل يكشف عن جهاز آيباد برو الجديد، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018

    "أبل" تزيح الستار عن أحدث طرازات "آيباد" وحواسب "ماك بوك برو" الجديدة كليا (صور وفيديو)

    © REUTERS / SHANNON STAPLETON
    منوعات
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    أزاحت شركة "أبل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في مدينة بروكلين الأمريكية الستار عن أحدث طرازتها لحاسبها اللوحي الأشهر "آيباد"، وكذلك لحاسبها المحمول "ماك بوك إير".

    "ماك بوك إير"

    ووقف رئيس "أبل"، تيم كوك، في الاحتفالية على المسرح، من أجل تقديم الأجهزة الجديدة، وكانت البداية مع حاسب "ماك بوك إير" المحمول، الذي يشهد هذه المرة إجراء أول تحديث له منذ عام 2015، وذلك بإضافة له شاشة عرض مقاس 13.3 بوصة، مع تخفيف وزن الجهاز بشكل كامل، بفضل تصنيعه من مادة الألمنيوم المعاد تصنيعه بنسبة 100% للحفاظ على البيئة، وفقا لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.

    رئيس أبل تيم كوك يتحدث عن كمبيوتر ماك بوك إير الجديد، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018
    © REUTERS / SHANNON STAPLETON
    رئيس "أبل" تيم كوك يتحدث عن كمبيوتر "ماك بوك إير" الجديد، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018

    كما يحتوي الكمبيوتر المحمول الجديد "ماك بوك إير" على ماسح لبصمات الأصابع، ولوحة مفاتيح جديدة، ومنفذين "ثاندربولت 3" للشحن الكهربائي والاتصال بالإنترنت، كما تم إمداده بمعالج "إنتل كور آي 5" ثنائي النواة من الجيل الثامن، ليصبح بذلك حاسب محمول جديد كليا من إنتاج "أبل".

    "آيباد برو"

    كما كشف تيم كوك في الاحتفالية عن مفاجأة "أبل" الثانية، وهو طراز جديد كليا من حاسبها اللوحي هو "آيباد برو"، والذي تم تطويره هو الآخر منذ عام 2015.

    ويتضمن تحديث "آيباد برو" الجديد، تزويده بشاشة عرض كاملة، بعد إزالة زر الشاشة الرئيسية به، وهو تحول جذري في أجهزة "آيباد".

    كما يتوافر "آيباد برو" الجديد بنسختين، الأولى بمقاس شاشة 10.5 بوصة، والآخر بشاشة 12.9 بوصة، ويحتوي كلاهما وللمرة الأولى ععلى نظام التعرف على الوجوه (Face ID)، ومنافذ "USB-C"، بالإضافة إلى قلم جديد هو "أبل بينسل"، ومن الممكن شراء له إكسسوار عبارة عن لوحة مفاتيح.

    ويحتوي "آيباد برو" في نسختيه على شريحة "إيه12 إكس" البايونية الجديدة، والتي تؤكد "أبل" أنها تسرع من أداء الجهاز بنسبة تصل إلى 90%، بل وأسرع من 92٪ من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تم بيعها في العام الماضي.

    ويبدأ سعر جهاز "آيباد برو" الجديد بمقاس 11 بوصة بسعر 799 دولار أمريكي لمساحة 64 غيغابايت، بينما يصل سعر طراز 12.9 بوصة بسعر 999 دولار لنفس مساحة التخزين. 

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