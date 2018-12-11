علماء الآثار يعثرون على لعبة طاولة عمرها أكثر من 4000 سنة

هذا الاكتشاف يشبه لعبة الطاولة التي وجدت في مقبرة فرعون أمنمحات الرابع. عاش الحاكم في القرن الثامن عشر قبل الميلاد، لكن النسخة الأذربيجانية كانت أقدم.

اكتشف علماء الآثار ألواح لعبة طاولة في الصخر عمرها أكثر من 4000 عام. وقد تم العثور عليها في أذربيجان على أراضي محمية غوبوستان.

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ووفقا Live Science، تم نحت لوح اللعبة مباشرة على الحجر في مأوى الصخور. من المفترض أنه واحد من أقدم ألعاب الطاولة في العالم كان يلعبها الرعاة الرحل الذين عاشوا في أراضي أذربيجان الحالية منذ آلاف السنين.

وأطلق الباحثون على الاستكشاف اسم "58 ثقبا" نسبة لعدد الثقوب فيها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تسمية اللعبة باسم "الكلاب وابن آوى"، لأنها مشابهة للعبة التي تحمل الاسم نفسه، والتي تحظى بشعبية في الشرق الأوسط القديم.

اكتشف عالم الآثار هوارد كارتر تشابه مع لعبة الطاولة التي عثر عليها في مقبرة الفرعون المصري القديم أمنمحات الرابع. عاش الحاكم في القرن الثامن عشر قبل الميلاد، لكن النسخة الأذربيجانية كانت أقدم ببضع مئات السنين.

من المفترض أن الهدف الرئيسي من اللعبة هو الوصول إلى النقطة الأخيرة من لوحة اللعبة قبل الآخرين. يتحرك اللاعبون على اللوح، على الأرجح باستخدام النرد لتحديد الخطوات التي اتخذوها. بعض الثقوب الصخرية تختلف في الحجم أو يتم تمييزها بشكل مختلف — من الممكن أن يكون هناك بعض قواعد اللعبة الخاصة في هذه الثقوب المختلفة.