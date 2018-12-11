7 ساعات قاتلة تفتح الباب أمام 4 كوابيس يعيشها طفلك

أطلق المعهد الوطني للصحة الأمريكي التابع لجامعة كاليفورنيا، ما وصفه بالتحذير الأخطر على الإطلاق، الذي يمكن أن يؤثر على صحة الأطفال.

وأشارت الدراسة الأمريكية، التي نشرتها صحيفة "الديلي تيليغراف" البريطانية، إلى أن الأطفال الذين يحدقون في شاشات الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية لأكثر من 7 ساعات في اليوم الواحد يواجهون مشاكل دماغية عديدة.

وأوضحت الدراسة أن الأطفال الذين يحدقون في شاشات الهواتف أكثر من 7 ساعات في اليوم، يعانون من هياكل دماغية مختلفة مقارنة بالطفل العادي.

وأشار المعهد الأمريكي إلى أن الدراسة كشفت أن الأطفال الذين يقضون فترات أطول على الإنترنت، يعانون من ترقق فش القشرة الدماغية قبل الأوان، وهي الطبقة الخارجية في الدماغ التي تعالج المعلومات الحسية.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة جيا داولينغ، الباحثة الرئيسية في الدراسة: "بمرور الوقت بات ظهور النتائج واضحا للجميع".

Children who stare at a screen for more than 7 hours a day have different brain structures https://t.co/wDTHLd1njE — Julie Simmons (@PathwayREALTOR) December 11, 2018

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن قضاء الطفل من بين 2 إلى 7 ساعات يعرضه إلى واحد من 4 أعراض كابوسية للأطفال:

1- ترقيق قشرة الدماغ

2- ذاكرة أسوأ

3- مهارات لغوية أضعف

4- قدرة أقل على التركيز.