7 ساعات قاتلة تفتح الباب أمام 4 كوابيس يعيشها طفلك

وأشارت الدراسة الأمريكية، التي نشرتها صحيفة "الديلي تيليغراف" البريطانية، إلى أن الأطفال الذين يحدقون في شاشات الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية لأكثر من 7 ساعات في اليوم الواحد يواجهون مشاكل دماغية عديدة.
وأشار المعهد الأمريكي إلى أن الدراسة كشفت أن الأطفال الذين يقضون فترات أطول على الإنترنت، يعانون من ترقق فش القشرة الدماغية قبل الأوان، وهي الطبقة الخارجية في الدماغ التي تعالج المعلومات الحسية.
ونقلت الصحيفة عن الدكتورة جيا داولينغ، الباحثة الرئيسية في الدراسة: "بمرور الوقت بات ظهور النتائج واضحا للجميع".
Children who stare at a screen for more than 7 hours a day have different brain structures https://t.co/wDTHLd1njE— Julie Simmons (@PathwayREALTOR) December 11, 2018
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن قضاء الطفل من بين 2 إلى 7 ساعات يعرضه إلى واحد من 4 أعراض كابوسية للأطفال:
1- ترقيق قشرة الدماغ
2- ذاكرة أسوأ
3- مهارات لغوية أضعف
4- قدرة أقل على التركيز.
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