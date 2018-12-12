كشف سر وجود الماء في الحمم البركانية (فيديو)

قالت مجلة "بوبيلر ميكانيكز" الأمريكية في تقرير لها، أمس الثلاثاء، إن التجربة تعتمد على وضع صخور بازلتية داخل بوتقة وتسخينها لدرجة حرارة تصل إلى 2400 فهرنهايت (3160 درجة مئوية).

وبعد ذلك يتم استخدام مضخة مياه فائقة القوة لدفع المياه داخل البوتقة، التي تغلي بالصخور البازلتية، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن المياه تجعل الصخور المنصهرة (اللافا الصناعية) تنفجر على غرار الانفجار البركاني.

Imágenes pequeño desprendimiento de lava del crater suroriental del volcán #Etna Italia 🇮🇹 imágenes 4 de diciembre #video

Via; etnaboris pic.twitter.com/XX6gH1fOs5 — Alerta Roja (@alertarojanot) December 7, 2018

وكشفت خلال عدة تجاربة باستخدام بوتقة انفجار بأطول مختلفة، أن أخطر الانفجارات تحدث عندما تكون قوة ضخ المياه فائقة القوة، وتزداد سوءا عندما يتم ضخ المياه تحت سطح الصخور المنصهرة، التي تمثل "اللافا" البركانية.

Scientists Blew Up Lava in a Backyard Volcano to Unlock the Secrets of the Most Violent Eruptions https://t.co/F9vjnjO4Wr pic.twitter.com/OutrLLWXsh — Popular Mechanics (@PopMech) December 12, 2018

واستنتج العلماء أنه عندما تصل المياه إلى الحمم البركانية يؤدي ذلك إلى حدوث فوران وانفجار ينتج عنه أبخرة وغازات وحمم يطلق عليها "الحمم البركانية".