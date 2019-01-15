غوغل تطرح ميزة استثنائية لمستخدمي "أندرويد"

كشفت تقارير صحفية عديدة أن شركة "غوغل" الأمريكية طرحت تحديثا جديدا لمتجرها الإلكتروني "غوغل بلاي" على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

ونشرت صحيفة "بيتا نيوز" التقنية المتخصصة تقريرا حول تحديث "غوغل بلاي" الجديد، والذي يطرح ميزة جديدة لمستخدمي "أندرويد".

ويتيح " غوغل بلاي " ظهور مؤشر جديد يعرض مقدار سعة التخزين المتاحة للتطبيقات الجديدة على نظام "أندرويد".

كما يعرض أيضا سعة الذاكرة الكاملة وسعة الذاكرة المستهلكة والفارغة أيضا.

ويتيح "غوغل بلاي" أيضا إمكانية التعرف إذا ما كان التطبيق، الذي تنوي تثبيته إذا ما كان يتناسب مع هاتفك أو مساحته أم لا.

ولتفعيل تلك الميزة الاستثنائية، يمكن لأي مستخدم تحميل آخر تحديثات "غوغل بلاي"، ثم فتحه مرة أخرى.

ثم يضغط المستخدم على القائمة الجانبية الموجودة يسار شريط البحث، ويضغط على أيقونة "ألعابي وتطبيقاتي"، ثم يضغط على خيار "التطبيقات التي تم تحميلها".

ستجد المعلومات الجديدة تظهر أعلى شاشة "غوغل بلاي".

Google Play now tells you how much space you have left on your phone https://t.co/zFccjtVSyq pic.twitter.com/MUTe1tj81U — Blog Dady (@TRENDINGHITS1) January 13, 2019

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وفي حالة أن سعة تخزين الهاتف لا تسمح بتحميل التطبيق الجديد، ستظهر رسالة بضرورة تحرير مساحة حتى يتم تثبيت التطبيق، وسيمكن التحديث من الضغط على رسالة لنقله إلى صفحة تحرير المساحة، حتى يتمكن من إلغاء تفعيل أي تطبيق آخر لتحميل التطبيق الجديد.