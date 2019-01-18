علماء يكشفون طريقة لتجنب كارثة إنسانية

© AP Photo / Chris Carlson تعرف على النظام الغذائي الذي يقاوم الشيخوخة

أعلن علماء من جامعة لندن، أنه لا يمكن تجنب كارثة إنسانية وموت الملايين من الناس، إذا ما غير المجتمع نظامه الغذائي وطريقة إنتاج طعامه، بحسب صحيفة " Phys.org ".

واتضح أنه على البشرية خفض استهلاك اللحوم والسكر والانتقال إلى النظام الغذائي النباتي

ووفقاً للإحصاءات، التي يعتمد عليها العلماء، في الوقت الحالي هناك نحو مليار شخص على هذا الكوكب يتضورون جوعا، كما أن مليارين آخرين يتبعون نظاما غذائيا خاطئا.

وهذا يؤدي إلى السمنة، والإصابة بداء السكري، وزيادة في الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتقضي عادات الأكل غير الصحية بحياة 11 مليون إنسان كل عام.

وقال أحد مؤلفي الدراسة، ولإطعام عشرة مليارات شخص في عام 2050 على كوكبنا، يجب علينا اتباع نظام غذائي صحي وخفض مخلفات الطعام والاستثمار في التقنيات التي تقلل الأثر البيئي.

من جهة أخرى، يعتقد معارضو هذه النظرية، أن هذه الدراسة دعاية لمتبعي النظام الغذائي النباتي.

فبرأيهم، التخلي عن تناول اللحوم لن يقلل من التأثير السلبي على الطبيعة، بل سيزيده أيضًا بسبب انتشار مساحة الأراضي الزراعية جراء ذلك.