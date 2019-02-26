مركبة "دراغون" الأمريكية تنطلق إلى الفضاء في أبريل القادم

أفاد مصدر في مجال صناعة الصواريخ الفضائية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم إطلاق مركبة "دراغون" الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية في 25 نيسان/أبريل القادم.

موسكو — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تأكيداً للخطة، إطلاق مركبة "دراغون" الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية سيتم في 25 نيسان/أبريل".

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر آخر في وقت سابق بأن الإطلاق سيتم في 12 أبريل.

يذكر أنه تم إرسال مركبة "دراغون" الخاصة التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية 17 مرة خلال فترة 2012-2018.

وكانت وكالة ناسا قد أعلنت عن تخطيطها لإطلاق سفينة "دراغون-2" من تصنيع شركة "سبيس إيلون ماسك" إلى محطة الفضاء الدولية في 17 كانون الثاني/يناير عام 2019، وذلك في نظام تحليق غير مأهول. أما الرحلة المأهولة فبحسب الخطة، سيقوم بها طاقم أمريكي يضم رائدي الفضاء، روبرت بينكن و دوغلاس هيرلي، في حزيران/يونيو عام 2019.