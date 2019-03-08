مسبار ياباني يطلق النار على كويكب "ريوغو" (فيديو)

كشفت وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) عن فيديو لعملية فريدة من نوعها قام خلالها مسبار "هايابوسا-2" الذي يقع على بعد 340 مليون كيلومتر من الأرض وهو يهبط على كويكب "ريوغو" (قصر التنين) ويطلق عليه قضيب معدني.

تم نشر الفيديو على قناة يوتيوب لوكالة الفضاء اليابانية JAXA.

وفقا للخبراء اليابانيين، هبط المسبار على ارتفاع حوالي متر واحد من سطح الكويكب، وبعد ذلك أطلق عليه قضيب معدني.

وامتصت المكنسة الكهربائية الموجودة على متن المسبار شظايا ريوغو. بعد الإطلاق، ارتدت المركبة الفضائية عن ريوغو، وارتفعت كثيرا.

يذكر أن "هايابوسا-2" هبط على الكويكب ريوغو في نهاية فبراير لجمع عناصر من تربة الكويكب، التي قد تعطي أدلة على أصل النظام الشمسي والحياة على الأرض.

والمركبة مزودة بشريط عرضه ستة أمتار لتجنب العوائق على سطح الكويكب.

ويبلغ قطر الكويكب "ريوغو" الذي يبعد عن الأرض حوالي 300 مليون كيلومتر، نحو 900 متر.

والجدير بالذكر أن المسبار "الياباني هايابوسا-1 " تمكن من جلب عينات دقيقة للغاية من الكويكب "ايتوكاوا" إلى الأرض عام 2010 في أول مهمة من هذا النوع.