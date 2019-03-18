التفاصيل الكاملة لقنبلة "هواوي" التي ستنفجر في باريس بعد 8 أيام فقط (صور + فيديو)

تستعد شركة "هواوي" الصينية الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية في إطلاق أيقونة جديدة التي توصف بأنها ستكون بمثابة "القنبلة" في أسواق الهواتف الذكية بالعالم.

وستكشف "هواوي" بعد 8 أيام فقط، تحديدا يوم 26 مارس/آذار الجاري، في حدث ضخم بالعاصمة الفرنسية باريس، عن السلسلة الجديدة من هواتف "هواوي بي 30".

© REUTERS / Chris Wattie بالفيديو... هواوي ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية

وتشير التقارير الصحفية التي نشرها موقع " سلاش جير " التقني المتخصص، أن "هواوي" تجهز مفاجآت غير مسبوقة في قدرات هواتفها على التصوير الفائق الجودة، علاوة على التصميم الجديد كليا.

ولفت الموقع الانتباه إلى أن اختيار "هواوي" باريس من أجل إقامة حدثها العالمي، ربما يكون رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن الأسواق الأوروبية ستكون "البديل المثالي" لها من العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة الصينية.

وقالت "هواوي" إن سلسلة هواتف "بي 30" ستعيد صياغة مفهوم وقوانين التصوير الفوتوغرافي، من خلال تقنيات الكاميرات الجديدة التي ستقدمها في هواتفها بعد 8 أيام.

Huawei P30 & P30 Pro Soon to Launch- Everything about it https://t.co/MDhSe9eTDT pic.twitter.com/EbsQIcdM9y — Techreview Nepal (@NepalTechreview) March 17, 2019

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وتشير التقارير إلى أن أبرز تلك السلسلة سيكون "هواوي بي 30 برو"، والذي سيتمتع بشاشة ضخمة بقياس 6.47 بوصة من نوع "أوليد" فائقة الدقة بمعدل 3120×1440 بيكسل، فيما سيكون الإصدار الأساسي من "هواوي بي 30" ذو شاشة بقياس 6.1 بوصة بمعدل 2340× 1080 بيكسل.

وسيأتي الهيكل الخارجي لهاتف "هواوي بي 30 برو" ذو شكل انسيابي منحني عند الأطراف، بمنظومة من الحافة إلى الحافة.

Official CAD renders of the Huawei P30 Pro 😍😍😍😍🔥🔥🔥 pic.twitter.com/R2PxEjflMz — Afdtechtalk (@afdtechtalk) March 18, 2019

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أما بالنسبة لمفاجأة "هواوي" الحقيقية، والمتعلقة بالكاميرات، ستحمل تغييرات كبرى، حيث سيعتمد هاتف "هواوي بي 30 برو" على 4 كاميرات خلفية، فيما سيكتفي هواوي بي 30 على 3 كاميرات خلفية فقط.

ولكن ما سيميز تلك الكاميرات هو التقنيات الذكية، التي ستعتمد عليها، وأبرزها تقنية "زووم"، التي ستكون أكثر جودة بنحو 10 مرات من مثيلاتها في أي كاميرا أخرى، وتجهز الشركة الصينية مفاجآت أخرى ذكية متعلقة بتقنيات التصوير بتلك الكاميرات.

وستعتمد سلسلة "هواوي بي 30" على معالج من نوع "كيرين 980" ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت أو 8 غيغابايت، وسعات تخزين داخلية 128 أو 256 أو 512 غيغابايت.

وستتراوح سعة بطاريات هواوي الجديدة ما بين 3650 ميللي أمبير في الساعة إلى 4200 ميللي أمبير في الساعة، وستكون كافة النسخ مقاومة للماء والأتربة.

ولكن لم تكشف التقارير بعد عن السعر المتوقع أن تطرح به كل نسخة من هواتف "هواوي" الجديدة.