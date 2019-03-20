مسبار "ناسا" يكشف سر تكون "كويكب يوم القيامة"

نشأ أخطر الكويكبات القريبة من الأرض، بينو، داخل حزام الكويكبات الرئيسي، قبل حوالي 100 مليون عام، نتيجة "حادث فضاء" قوي حطم العديد من الأجسام الأكبر حجمًا.

في بداية سبتمبر 2016 ، أطلق متخصصو ناسا بنجاح مسبار OSIRIS-REx إلى مدار الأرض، والغرض الرئيسي منه هو جمع التربة من كويكب بينو (1999 RQ36) وصل بنجاح إلى هذا الجسم السماوي في بداية ديسمبر/كانون الأول ونقل الصور الأولى من كويكب يوم القيامة إلى الأرض.

ووفقا لمجلة " Nature": اتضح أن الشكل واللون مشابه جدًا لجسم سماوي آخر، وهو الكويكب ريوغو، الذي تدرسه الآن البعثة اليابانية هايابوسا —2. في الأشهر الستة المقبلة، سيقوم OSIRIS-REx بتحديد خريطة سطح بينو، وبعد ذلك سيختار العلماء الموقع الذي سيتم من خلاله أخذ عينة من مادة تزن حوالي 60 جرامًا.

على عكس ريوغو، حيث لم يجد المسبار الياباني الماء، سجلت أجهزة استشعار OSIRIS-REx كميات كبيرة من آثار وجودها في صخور كويكب يوم القيامة. ووفقًا للتقديرات الحالية للعلماء، تحتوي مادة بينو على كمية قياسية من المعادن التي نشأت تحت تأثير الماء السائل أو أشكال أخرى من الرطوبة.

بالإضافة إلى الماء، وجد العلماء تلميحات إلى أن نواة بينو مرتبة بطريقة فوضوية للغاية وتحتوي على عدد كبير من الفراغات وخاصة المناطق الكثيفة. هذا يشير إلى أن كويكب يوم القيامة نشأ من شظايا الأجرام السماوية الكبيرة الأخرى التي عاشت في حزام الكويكبات الرئيسي واصطدمت في الماضي القريب نسبيا.

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انطلاقًا من عدد الحفر الموجودة على سطحه، تشير المجلة إلى أن هذا قد حدث قبل حوالي 100-1000 مليون عام. في المقابل، فإن الشكل غير العادي للكويكب، الذي يشبه الدوامة أو مكعب السكر العملاق، قد نشأ وفقًا لواحد من أكثر السيناريوهين غرابة.

من ناحية، في الماضي، ربما كان لدى بينو "قمر صناعي" صغير، مزقه إلى أجزاء، مما أدى إلى تشكيل "سنام" عند خط الاستواء. من ناحية أخرى، يمكن أن تصبح على شكل مكعب بسبب أن جزءًا من فراغاته الداخلية قد انهارت، والسطح — تشوه.

وقام العلماء بقياس سرعة دوران بينو ووجدوا أنه يزيد بسرعة كبيرة. وفقًا لتقديراتهم، كان من المفترض أن يتضاعف هذا العدد في آخر 1.5 مليون عام.

هذا يعني أن مدار بينو كان يمكن أن يتغير إلى حد كبير في الماضي القريب، أو أن شكل الكويكب كان مختلفًا تمامًا في العصور السابقة من حياته. من الصعب إلى حد ما التنبؤ كيف سيؤثر ذلك على مستقبله وحالة احتياطياته.

حتى الآن، فشل العلماء في العثور على آثار للمادة العضوية على سطح كويكب يوم القيامة وفهم من أين يأتي الغبار الغامض إلى جواره. يأمل علماء الكواكب أن كل من هذه الأسئلة سيتم حلها بعد الاقتراب وأخذ عينة من سطحه.

وفقًا لخططهم الحالية، سيتم تنفيذ هذا الإجراء في يوليو/تموز المقبل، لكن خبراء ناسا الآن، مع الأخذ في الاعتبار مشكلات هايابوسا-2، اختاروا أربع نقاط من أكثر النقاط أمانًا لأخذ العينات من خط الاستواء ومن المناطق القطبية في بينو.

في المستقبل القريب، سيقوم OSIRIS-REx بالاقتراب عدة مرات من هذه النقاط وسيدرس بالتفصيل هيكلها لاختيار مواقع الهبوط الرئيسية والاحتياطية. إذا نجح هذا الإجراء، فإن المسبار سيطلق كبسولة نحو الأرض. سوف تهبط في ولاية يوتا في نهاية سبتمبر/أيلول 2023.