"واتسآب" يهدي تقنيات صوتية ومرئية "استثنائية" لمستخدميه

ونشر موقع "واب بيتا إنفو" التقني المعني بأخبار تحديثات التطبيقات الجديدة، وأبرزها واتسآب، التفاصيل الخاصة بآخر تحديثاته.
ولن يحتاج مستخدم "واتسآب" على نظام "أندرويد" لأن يشغل كل رسالة صوتية على حدة، بل يمكن أن يستمع لهم بصورة أسهل من أي وقت مضى، وأن يشغلهم جميعا دفعة واحدة على التوالي.
وأوضح التقرير أن تلك الخاصية ستكون مفيدة بشكل خاص لمستخدم "تويتر"، الذي يرغب في الاستماع لرسائل صوتية، وهو يقوم بمهمة أخرى، مثل قيادة السيارة مثلا.
WhatsApp पर 'Voice Message' के लिए आया नया फीचर, देखें कैसे करेगा काम pic.twitter.com/GqpnE3GMXN— Hotshot Gaming (@divyam_jha20) March 30, 2019
كما يتيح تحديث "واتسآب" أيضا ميزة جديدة كليا، وهي ما أطلق عليها "معلومات إعادة التوجيه"، والتي توفر للمستخدم إمكانية التحكم في الرسائل التي يتم إعادة إرسالها عدة مرات.
وسيوفر "واتسآب" لأي مستخدم عدد المرات التي تم إعادة توجيه وإرسال الرسالة نفسها.
WhatsApp Beta 2.19.86 porta i messaggi vocali consecutivi e migliora il Picture in Picture — #WhatsApp #2.19.86 #porta #messaggi https://t.co/N0NDya4YVJ pic.twitter.com/MlFEyL9WBm— Zazoom Info (@zazoomnews) March 29, 2019
ويوفر تحديث "واتسآب" الجديد كذلك، تقنية جديدة ثالثة، أطلق عليها "صورة داخل صورة"، والتي تتيح عرض مقاطع الفيديو في نافذة عائمة صغيرة عند التبديل بين الرسائل، ما يتيح لك التنقل داخل التطبيق دون مقاطعة تشغيل الفيديو.
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