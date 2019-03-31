"واتسآب" يهدي تقنيات صوتية ومرئية "استثنائية" لمستخدميه

ونشر موقع "واب بيتا إنفو" التقني المعني بأخبار تحديثات التطبيقات الجديدة، وأبرزها واتسآب، التفاصيل الخاصة بآخر تحديثاته.

© AP Photo / Patrick Sison "واتسآب" يزف نبأ سارا لأصحاب هواتف "آيفون"

وكشف التقرير أن التحديث الجديد يتيح عدد جديد من الميزات والتقنيات لمستخدمي "واتسآب"، لعل أبرزها هي "إمكانية الاستماع إلى الرسائل الصوتية بصورة متتالية".

ولن يحتاج مستخدم "واتسآب" على نظام "أندرويد" لأن يشغل كل رسالة صوتية على حدة، بل يمكن أن يستمع لهم بصورة أسهل من أي وقت مضى، وأن يشغلهم جميعا دفعة واحدة على التوالي.

وأوضح التقرير أن تلك الخاصية ستكون مفيدة بشكل خاص لمستخدم "تويتر"، الذي يرغب في الاستماع لرسائل صوتية، وهو يقوم بمهمة أخرى، مثل قيادة السيارة مثلا.

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كما يتيح تحديث "واتسآب" أيضا ميزة جديدة كليا، وهي ما أطلق عليها "معلومات إعادة التوجيه"، والتي توفر للمستخدم إمكانية التحكم في الرسائل التي يتم إعادة إرسالها عدة مرات.

وسيوفر "واتسآب" لأي مستخدم عدد المرات التي تم إعادة توجيه وإرسال الرسالة نفسها.

ويوفر تحديث "واتسآب" الجديد كذلك، تقنية جديدة ثالثة، أطلق عليها "صورة داخل صورة"، والتي تتيح عرض مقاطع الفيديو في نافذة عائمة صغيرة عند التبديل بين الرسائل، ما يتيح لك التنقل داخل التطبيق دون مقاطعة تشغيل الفيديو.