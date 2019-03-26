"المعلومات والتكرار"... سر التغييرات الثلاثة الكبرى المرتقبة على "واتسآب"

كشفت تقارير إخبارية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" بصدد طرح تحديث يتضمن تغييرات كبرى في طريقة عمل التطبيق والمعلومات التي يعرضها ويقدمها لمستخدميه.

وأشار موقع "تيك رادار" التقني المتخصص إلى أن تطبيق "واتسآب" سيجري تغييرات كبيرة في طريقة عمل تطبيقه، والتي ستقدم معلومات جديدة إضافية للمستخدمين.

وسيعتمد "واتسآب" على متصفح جديد مدمج في التطبيق، والذي يقدم معلومات وميزات جديدة على نسخة الأندرويد الخاصة بالتطبيق.

ويسعى "واتسآب" من خلال التحديث الجديد المرتقب على منح قدرات إضافية لتحكم المستخدمين في التطبيق، بالإضافة إلى منح الإدارة قدرة أكبر على التحكم في انتشار الأخبار الزائفة أو الشائعات.

وجاءت تلك التغييرات الثلاثة على النحو التالي:

1- البحث العكسي:

سيطرح "واتسآب" ميزة جديدة في المتصفح الجديد المدمج في التطبيق، يوفر إمكانية البحث العكسي عن الصور، بالأخص داخل رسائل الدردشة المتبادلة بين أصدقائه أو في أي من المجموعات التي ينضم لها، والتي ستكون إما محددة بدردشة معينة أو تشمل جميع الرسائل التي تبادلها المستخدم عبر "واتسآب".

2- معلومات إعادة التوجيه:

ستقدم تلك الميزة معلومات إضافية للمستخدم عن عدد المرات التي تم فيها إعادة توجيه رسالة معينة أرسلها للآخرين.

وستظهر تلك الميزة في قسم "معلومات الرسائل"، والتي يمكن الوصول لها عن طريق "نقرة مطولة" على الرسالة المراد معرفة المعلومات عنها.

ولن يتم تفعيل تلك الميزة، إلا للرسائل التي تم إرسالها إلى أكثر من شخص، وليس إلى شخص واحد فقط.

WhatsApp to tackle fake news by telling you how many times messages are forwarded https://t.co/O7qVT2NgDl pic.twitter.com/5LNmHqJass — Rich Tehrani (@rtehrani) March 25, 2019

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3- تكرار إعادة التوجيه:

ويطلق على تلك الميزة اسم " Frequently forwarded"، والتي توفر معلومات إضافية عن الرسالة التي توجيهها أكثر من 4 مرات متتالية أو أكثر عبر واتسآب.