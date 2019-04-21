"أبل تكشف عن مختبر سري لـ"إنقاذ الأرض"

كشفت شركة "أبل" الأمريكية عن افتتاحها مختبرا سريا جديدا، يهدف لـ"إنقاذ الأرض".

وأوضحت الشركة الأمريكية، وفقا لما نشره موقع "أبل" الرسمي أن المختبر السري الجديد، يستهدف تطوير مستقبل إعادة التدوير في العالم، والتي يمكن أن تساهم بصورة كبيرة في إنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية الناجمة عن التلوث.

© REUTERS / JASON LEE شركة "أبل" مهددة بفرض عقوبات عليها في إيران وبحظر منتجاتها في البلاد

وأشارت إلى أن المختبر السري الجديد، واقع في ولاية تكساس الأمريكية، من دون أن تفصح عن عنوانه بالضبط.

كما قالت "أبل" إن مختبرها يعمل بصورة كاملة بنظام الذكاء الصناعي والروبتات، من أجل تفكيك أجهزة "آيفون"، وإعادة تدويرها بصورة آمنة لإنقاذ الأرض.

ووفقا للشركة، تم تصميم مختبر "أبل" السري بمساحة تزيد عن 836 مترا مربعا، لتطوير وتحسين تقنيات إعادة تدوير المنتجات الذكية.

وسيكون على رأس الأجهزة العاملة في المختبر السري الجديد روبوت إعادة التدوير الخاص بـ"أبل" والمعروف باسم "ديزي"، والذي أطلقته العام الماضي.

وتخضع "أبل" روبوت "ديزي" لتطويرات عديدة، ما مكنه في تفكيك نحو 12 نموذجا مختلف لهواتف "آيفون"، بمعدل وصل إلى 12 مليون هاتف سنويا.

I'll read this later: Apple expands global recycling programs https://t.co/ayD6rbypau pic.twitter.com/rQX3gQ4V3H — Michael Cann (@mikeysee) April 21, 2019

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وتعهدت "أبل" بمشاركة النتائج مع شركات التكنولوجيا الأخرى، في ظل عدم وجود تقنية فعالة لإعادة تدوير بعض المواد.