"أبل تكشف عن مختبر سري لـ"إنقاذ الأرض"

وأوضحت الشركة الأمريكية، وفقا لما نشره موقع "أبل" الرسمي أن المختبر السري الجديد، يستهدف تطوير مستقبل إعادة التدوير في العالم، والتي يمكن أن تساهم بصورة كبيرة في إنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية الناجمة عن التلوث.
كما قالت "أبل" إن مختبرها يعمل بصورة كاملة بنظام الذكاء الصناعي والروبتات، من أجل تفكيك أجهزة "آيفون"، وإعادة تدويرها بصورة آمنة لإنقاذ الأرض.
ووفقا للشركة، تم تصميم مختبر "أبل" السري بمساحة تزيد عن 836 مترا مربعا، لتطوير وتحسين تقنيات إعادة تدوير المنتجات الذكية.
وسيكون على رأس الأجهزة العاملة في المختبر السري الجديد روبوت إعادة التدوير الخاص بـ"أبل" والمعروف باسم "ديزي"، والذي أطلقته العام الماضي.
وتخضع "أبل" روبوت "ديزي" لتطويرات عديدة، ما مكنه في تفكيك نحو 12 نموذجا مختلف لهواتف "آيفون"، بمعدل وصل إلى 12 مليون هاتف سنويا.
I'll read this later: Apple expands global recycling programs https://t.co/ayD6rbypau pic.twitter.com/rQX3gQ4V3H— Michael Cann (@mikeysee) April 21, 2019
وتعهدت "أبل" بمشاركة النتائج مع شركات التكنولوجيا الأخرى، في ظل عدم وجود تقنية فعالة لإعادة تدوير بعض المواد.
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