"اليوم العالمي للشمس"... 10 حقائق عن ضوء السماء

يخصص اليوم لإقامة العديد من الندوات والمحاضرات والمعارض المفتوحة التي تتحدث عن قضايا تتعلق بالشمس والطاقة الشمسية.
سنستعرض لكم أهم 10 حقائق عن كوكب الشمس.
1- الشمس هو النجم الوحيد في مجموعتنا الشمسية الذي يتكون جزئه الأعظم من غازي الهيدروجين والهيليوم.
2- تمكن العلماء من تحديد العمر التقريبي للشمس باستخدام كمبيوترات متطورة، ليصل عمر الشمس لحوالي 4,5 مليار سنة.
3- متوسط المسافة بين الأرض والشمس هي حوالي 149,6 مليون كيلومتر.
4- الأشعة فوق البنفسجية التي تصدرها الشمس تلعب دور المطهر، على سبيل المثال لتطهير المياه.
5- يعتمد لون الجلد البشري (البشرة) في مناطق مختلفة من كوكبنا على الزاوية التي تقف فيها الشمس فوق الأفق في منتصف اليوم.
6- إذا قمنا بإلتقاط صور للشمس في نفس الزمان والمكان في كل العام فسيظل موقعها مختلفا في السماء.
7- يعتبر الفيلسوف أناكساجوراس أول من حاول النظر إلى الشمس من وجهة نظر علمية، قائلا:"إن الشمس ليست عربة هيليوس، كما تداولتها الأساطير اليونانية، بل كرة معدنية عملاقة حارة".
8- وفقا لإحدى الدراسات العلمية فإن الشمس عندما تبدأ بالموت فإن أبعادها سوف تتمدد إلى أن تبتلع كوكبي عطارد والزهرة وربما الأرض أيضا.
9- لو تخيلنا كوكب الشمس على شكل كرة فارغة، فإن جوفها يتسع لأكثر من مليون كوكب بحجم كوكب الأرض.
10- في معظم اللغات الهندي-أوروبية، يشار إلى الشمس بكلمة "sol" وفي اللغات اللاتينية والأوروبية الأخرى فتعرف باسم "الشمس".
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