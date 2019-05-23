لأول مرة جهاز يمكنه قراءة عواطف الإنسان

وأوضحت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أنها حصلت على وثائق متعلقة بجهاز "أمازون" الجديد، الذي يقرأ المشاعر والعواطف.
ويحتوي الجهاز على ميكروفونات مقترنة ببرنامج يمكنه أن يميز الحالة العاطفية لمرتديه من صوته فقط، حتى يتمكن من تقديم النصائح لمرتديه ويكون أكثر فعالية معه.
ورفضت "أمازون" التعليق بصورة رسمية على تلك التقارير المتعلقة بالجهاز، لكن الشركة الأمريكية بالفعل سجلت عام 2017، براءة اختراع لجهاز يستخدم برنامج صوتي لتحليل أنماط الصوت لتحديد ما يشعر به المستخدم.
⚡️ Would you buy an Amazon device that could read your emotions?https://t.co/aKingtJ3pJ— TicToc by Bloomberg (@tictoc) May 23, 2019
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