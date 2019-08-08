ليس فقط سجائر التبغ...الشيشة والإلكترونية تؤدي للإصابة بسرطان الرئة

يعتبر التبغ أحد الأسباب الرئيسية المسببة لسرطان الرئة لدى البشر، كما وأن الأشخاص الذين يدخنون السجائر الإلكترونية والشيشة ليسوا بمعزل عن الإصابة بهذا النوع من السرطانات.

لا يزال التدخين السبب الرئيسي لسرطان الرئة، حيث أن تعاطي التبغ يؤدي للإصابة بهذا النوع من السرطانات، كما أنه يؤدي سنويا لوفاة 6 ملايين شخص في العالم.

تحدث خبير الأمراض غير السارية في منظمة الصحة العالمية، أندريه إلبافي، عن أن التبغ هو أحد المسببات الرئيسية لهذا النوع من السرطانات، كونه يدخل في التبغ 7 آلاف مادة كيميائية، منها 250 على الأقل ضارة و 50 مادة أخرى تؤدي لتطور السرطان.

وأضاف الخبير بأن تدخين الشيشة يسهم بالإصابة بسرطان الرئة، حيث أثبت عدد من الدراسات صحة هذه النظرية.

وأضاف، قائلا: "يحتوي دخان الشيشة الذي نستنشقه على مواد سامة، من الممكن أن تؤدي لتطور السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يمتص الماء جزءا من النيكوتين الذي يضر بالجسم.

كما أن طريقة تدخين الشيشة تدفع المدخنين لأخذ نفس طويل أكثر من الأشخاص الذين يدخنون السجائر".

وحول مضار السجائر الإلكترونية، قال الخبير: "للسجائر الإلكترونية أيضا مضارها على الرئتين ونظام عمل القلب والأوعية الدموية، كما تتسبب بالإدمان".