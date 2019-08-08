احذر هذه الأعراض فهي مؤشر للإصابة بنوبة قلبية

يعتبر فصل الصيف أحد أكثر الفصول التي ترتفع فيه نسبة الإصابة بنوبات قلبية في الوقت الذي يعاني فيه الأصحاء أيضا من مشاكل تنفسية نتيجة لنقص الأكسجين في الهواء.

تنذر عدد من المؤشرات بإمكانية تعرض أصحابها لخطر الإصابة بنوبة قلبية، ففي حال عانى الشخص من صعوبة بالتنفس وهو يقع على مستوى الطابق الأول أو الثاني من مبنى فهذا يعتبر مؤشرا لاحتمالية الإصابة بنوبة قلبية.

كما يعتبر الألم ما بين الكتفين والذي يصاحبه حالة من الخدر بأحد اليدين، مؤشرا على أن صاحبه يعاني من مشاكل قلبية، بحسب ما وصف سيرغي أغابكين الطبيب المختص.

والذي تحدث عن مؤشرات أخرى تنذر بوجود مشاكل قلبية من خلال أعراض التعب الناتجة عن أي مجهود عضلي، بالإضافة لأوجاع في منطقة الصدر في حال الشعور بالخوف، والتي بحسب الطبيب وصفها بأنها أكثر المؤشرات التي تدعو للقلق للحالة الصحية للمريض.