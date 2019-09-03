المكسرات تحمي القلب وتمنع الجلطات وهذه هي الكمية اليومية المطلوبة

نصح فريق من العلماء بتناول كمية محددة من المكسرات غير المملحة بنسبة محددة وبشكل يومي، الأمر الذي يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

توصل فريق ضم باحثين من معهد بحوث القلب في أصفهان الإيرانية والجمعية الأوروبية لأمراض القلب في باريس، إلى تحديد دور المكسرات وقدرتها على خفض ضغط الدم والتقليل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتوصل الباحثون إلى معرفة قدرة المكسرات في خفض معدل الإصابة بالجلطات القلبية، وذلك من خلال تناولها مرتين في الأسبوع، الأمر الذي أدى لانخفاض معدل الوفيات بسبب الجلطات القلبية الى 17 في المئة مقارنة مع تناول المكسرات مرة واحدة كل أسبوعين.

قام العلماء بمراقبة النظام الغذائي لـ5432 شخصا على مدى 12 عاما، وكانت أعمارهم فوق الـ35 عاما، حيث تم في الدراسة مراعاة العمر والجنس والتدخين والنشاط البدني لهؤلاء الأشخاص.

ولاحظ العلماء بأن الاستهلاك اليومي للمكسرات بحدود الـ30 غراما يمثل نظاما غذائيا صحيا، وتشمل هذه المكسرات البندق والجوز واللوز بالإضافة للفواكه المجففة وغير المملحة.