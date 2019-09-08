هاتف "غوغل بيكسل 4" سيرد على المكالمات بدلا عنك

كشفت تقارير إخبارية عن تسريبات جديدة مرتبطة بهاتف "غوغل" المرتقب "بيكسل 4"، والتي أبرزها دعمه بتقنية تتمكن من الرد على المكالمات بدلا من مستخدم الهاتف.

ونشر موقع "9 تو 5 غوغل" تقريرا حول آخر التسريبات المرتبطة بهاتف "بيكسل 4"، والتي كان أبرزها دعمه لتقنيات "مساعد غوغل" الذكي، والتي ستتمكن من الرد على المكالمات وإجرائها بدلا من المستخدم.

وستعمل تلك الآلية، حينما يضطر المستخدم لإجراء مكالمات مع أي شركة أو خدمة عملاء أي خدمة، ويمر بعدد طويل من الخطوات، حتى يصل إلى ممثل خدمة العملاء، وقد يحتاج الأمر إلى فترة انتظار طويلة.

Source: Google Assistant on Pixel 4 can take over calls while you're on hold https://t.co/lABKtsrh21 by @hallstephenj pic.twitter.com/jTrpHCgzQo — 9to5Google.com (@9to5Google) September 6, 2019

​وسيعمل هاتف "بيكسل 4" على إجراء المكالمة، والضغط على الخطوات، حتى الوصول إلى ممثل خدمة العملاء، فيخبرك بالعودة إلى الاتصال من أجل الحديث وإتمام المكالمة.

وسيتم دعم تلك التقنية على هواتف "بيكسل 4" و"بيكسل 4 إكس إل".

وجاءت تلك التقنية ضمن مجموعة تسريبات مرتبطة بهاتف "غوغل" المرتقب، والتي كان أبرزها دعم الشركة الأمريكية للكاميرا الخاصة بـ"بيكسل 4"، بحيث يمكنها التقريب حتى ثمانية أضعاف "8x".