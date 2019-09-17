أعراض رئيسية تكشف حقيقة الإصابة بسرطان الدماغ

غالبا ما تصاحب الإصابة بسرطان الدماغ بعدد من الأعراض التي تعتبر دليلا على ظهوره أو تعتبر منبها لحدوثه.

تحدث الخبير في الجمعية الروسية لعلماء الأورام السريرية، غريغوري كوبياكوف، عن العلامات الرئيسية للإصابة بمرض سرطان الدماغ، قائلا: "يمكن أن تظهر بعض الأعراض المرافقة كالصداع المصحوب بالغثيان والتقيوء وانخفاض مستوى الوعي واليقظة.

ويصاحبها أيضا أعراض أخرى كالحركة الضعيفة في الذراع والساق في النصف المصاب،بالإضافة لصعوبة في التحدث ومشاكل في الذاكرة، وضعف بالبصر، وقد يرافق ذلك نوبات من الصرع.

وتابع كوبياكوف حديثه عن معدلات الإصابة بأورام دماغية في روسيا، حيث يصاب حوالي 34 ألف شخص سنويا وتشكل ما نسبته 30 في المئة من الأورام الخبيثة التي تصيب الروس.

وأكد الطبيب على إمكانية الشفاء التام من عدد من هذه الأورام .