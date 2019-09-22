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09:34 22 سبتمبر/ أيلول 2019
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    واتسآب

    "الإخفاء والكتم"... تغييرات جذرية في تحديث "واتسآب" الجديد

    CC0
    علوم
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    طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" تحديثات جديدة في إصداره على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، والتي حملت تغييرات جذرية غير مسبوقة للمستخدمين.

    ونشرت شبكة "إن دي تي في" التفاصيل الخاصة بالتحديثات الجديدة، التي نقلها "واتسآب" من النسخة التجريبية إلى النسخة العامة، ليستفيد منها كل المستخدمين.

    وتضمنت التحديثات الجديدة 3 ميزات رئيسية، ستغير بصورة كبيرة من طريقة التعامل مع "واتسآب".

    وجاءت تلك الميزات على النحو التالي:

    1- كتم الصوت الخفي

    يمكن لمستخدمي واتسآب كتم كافة الأصوات الخاصة بالإشعارات للتحديثات الخاصة بـ"الحالة" أو الرسائل، التي سبق وكتمها المستخدم.

    ​وكان في السابق مستخدم "واتسآب" قادر فقط على كتم جزئي لتحديثات الحالة التي لا يرغبون في رؤيتها، لكن حاليا يمكن للمستخدم "الكتم الكامل" لكل تحديثات الحالة الخاصة بشخص ما من دون الرجوع للمستخدم في كل مرة، وعدم ظهورها في أي مكان آخر، إلا إذا أراد المستخدم الإطلاع عليها بنفسه وإلغاء حالة الكتم.

    ويمكن إلغاء حالة الكتم والعودة إلى تشغيل ميزة "الصوت" والإشعارات من جديدة، عن طريق النقر على زر "السهم لأسفل".

    2- محاذاة الصور

    أضاف "واتسآب" مؤشر جديدة للمحاذاة بين الصور والرموز التعبيرية والملصقات والنصوص، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والصور المتحركة بصيغة "GIF".

    ​واستعارت "واتسآب" تلك الميزة الجديدة من "إنستغرام" لمحاذاة الأشياء، بحيث تبدو جيدة عند نشر التدوينة مع صور أو وسائط أخرى.

    3- إصلاح أخطاء

    يصلح تطبيق "واتسآب" عدد كبير من الأخطاء المرتبطة بنظام تشغيل "آي أو إس 13"، والمتعلقة بلوحة المفاتيح وخدمة التخزين السحابي "آي كلاود" والرسوم المتحركة.

    4- ميزات إضافية

    كما يضيف "واتسآب" ميزات أخرى جديدة كان سبق واختبرتها لفترة طويلة سابقة، مثل خاصية "دارك مود" وميزة "بوميرانج".

    كما طرحت على نظام تشغيل "أندرويد" إمكانية جعل تطبيق "واتسآب" أكثر أمانا عن طريق التحكم في فتحه فقط عن طريق "بصمة الأصبع" الخاصة بالمستخدم، لمنع الولوج إليه عن طريق أي متطفلين.

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