أطعمة تحافظ على شبابك وصحتك

أعلن الطبيب الأمريكي وليام لي، أن هناك منتجات ضرورية لعمل الخلايا الجذعية بشكل صحيح فهذه الخلايا تعمل كجهاز تصليح داخلي في أنسجة الجسم.

إذ تقوم الخلايا الجذعية بتجديد وتصليح الأنسجة والخلايا المتضررة في جسم الإنسان، ويحاول الأطباء استخدام الخلايا الجذعية لعلاج بعض الأمراض الخطيرة منها السرطان والزهايمر وباركنسون وغيرها، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

فعندما يصاب أي شخص بمرض تبدأ خلاياه الجذعية في العمل بنشاط. وأوضح وليام لي أنه بفضل هذا، يتم ترميم الخلايا القديمة، مشيراً إلى أن شرب الكحول والتدخين وسوء البيئة يقلل نشاط الخلايا الجذعية.

ويساهم النظام الغذائي الصحي في تعزيز العمل الجيد للخلايا الجذعية بما في ذلك حمية البحر الأبيض المتوسط والحمية الآسيوية.

وشدد الطبيب بشكل خاص على الأغذية التالية: الشاي الأخضر والشوكولاته الداكنة (بكميات معتدلة) والكركم. أما الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والملح والسكر تمنع نشاط الخلايا الجذعية.

في سياق متصل، لاحظ علماء صينيون، أن تناول "فاكهة الراهب" (أرهات) لمدة 10 أشهر بشكل متواصل يبطئ من عملية الشيخوخة. ويعود ذلك إلى أن الثمرة تعزز وظيفة الخلايا الجذعية المكونة للدم في نخاع العظم الأحمر، بالإضافة إلى أنها تشجع خلايا الدم على التجدد.