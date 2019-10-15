روسكوسموس تخطط لإرسال "حفيد" الروبوت فيدور إلى القمر

تخطط "روسكوسموس" لإرسال روبوت على مركبة قمرية مرتبط بـ"جسد" الروبوت "فيدور" إلى القمر بعد 3-4 سنوات.

وقالت روسكوسموس لوكالة "سبوتنيك": "هذه المركبة القمرية التي سيثبت عليها روبوت، والذي سيكون الروبوت "فيدور" جده.

في وقت سابق، قال المدير التنفيذي لشركة "تقنية أندرويد " (مطور الروبوت فيدور)، يفغيني دودوروف إن دراسة كواكب النظام الشمسي والقمر ستُجرى على الأرجح باستخدام روبوتات تشبه الحيوانات أو روبوتات بشرية على قاعدة بعجلات.

Ввод основной парашютной системы космического корабля #СоюзМС14.



Спускаемый аппарат осуществит посадку предварительно в 00:34 мск. Прямой трансляции с места посадки не будет pic.twitter.com/tXBmVyv83o — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 6, 2019

وفي 18 سبتمبر/أيلول 2019، نشر على صفحة الروبوت "فيدور" على التويتر صورة لهذه المركبة الفضائية مع الروبوت بـ"جسد" "فيدور" على عجلات.

في وقت سابق، تم الإبلاغ عن أن "فيدور" سيصبح "أب" مفرزة مستقبلية لرواد فضاء روبوتات لأغراض مختلفة، أي أن التكنولوجيا التي استخدمت فيه ستشكل الأساس للعديد من الأجهزة الآلية للفضاء. بالإضافة إلى ذلك، أفيد أنه في المرة القادمة بدلاً من "فيدور"، سيتم إرسال روبوت إلى الفضاء للخروج إلى الفضاء المفتوح. وهو الروبوت "ليونوف".

هذا وجرى إطلاق مركبة الفضاء "سويوز إم إس-14" وعلى متنها الروبوت المجسم "فيدور"، في مدار أرضي منخفض يوم 22 آب/أغسطس. وبعد خمسة أيام، ومن خلال المحاولة الثانية التحمت المركبة بالمحطة الفضاء الدولية.

وعاد يوم 7 سبتمبر/أيلول على متن مركبة الفضاء سويوز إم إس 14.