تحذير... سيارتك تخترق حياتك الشخصية

أصدرت تقارير صحفية أمريكية تحذيرا شديدا من أن السيارات الحديثة يمكنها أن تخترق حياتك الشخصية.

ونشرت شبكة "سي بي سي" الكندية تقريرا حول أنظمة البيانات الجديدة، التي تم تجهيز السيارات الحديثة بها، وكيف يمكنها أن تخترق خصوصية الركاب ومعلوماتهم الشخصية.

وأوضح التقرير أن التقنيات الجديدة، التي يتم دعم السيارات بها لتحسين راحة وسلامة السائقين، تسجل وتشارك بياناتهم الشخصية.

وأشار التقرير إلى أن تقنيات "التحكم عن بعد" و"الاقتران بين الاتصالات السلكية واللاسلكية"، و"معالجة المعلومات".

What your car knows about you — and what it's telling othershttps://t.co/6EtevnFO9w pic.twitter.com/nGDBs9odWj — Bernie Gracy (@BernardGracy) October 19, 2019

​وتستخدم شركات السيارات تلك المعلومات التي تجمعها عن المستخدمين، من أجل معرفة شخصيات المستهلكين، وطباعهم، وبذلك تصميم حملات ترويجية تناسب طلبات المستهلكين.

وجاء أبرز ما تعرفه السيارات من معلومات الشخصية على النحو التالي:

- تسجيل المعلومات المتعلقة بمسار الرحلات.

- تسجيل مكالمات الطوارئ التلقائية.

Dog Car Safety Tips



Are you inspired to take your dog on more adventures? Before you head out, it’s important to think about the comfort and safety of your dog first—especially dog car safety.



Read more:https://t.co/cWwZVqm0PQ#healthycanines #dogcare #dogcaretips pic.twitter.com/JqKqyTspQR — Healthy Canines, Inc. (@HealthyCanines) May 26, 2019

​- أبرز ما تشغله من مقاطع فيديو أو موسيقى أو تتصفح الإنترنت به، ونوعية التطبيقات التي يحرص على استخدامها.

- طبيعة قيادة السائق للسيارة من سرعة القيادة.

- معرفة أين يسكن وكم طفل لديه.

- من تتصل بهم ومن تحرص على مراسلتهم خلال القيادة سواء عن طريق تطبيقات الدردشة أو بالرسائل النصية.